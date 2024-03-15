議員陳重文涉圖利以200萬交保 北院：有串證之虞 但無羈押必要

在家屬繳交保釋金後，議員陳重文（中）驅車離去。（記者叢昌瑾攝）

2024/03/15 21:55

〔記者溫于德／台北報導〕台北市士林、北投區議員陳重文，被檢方查出，涉嫌收受台智光負責人李慶煌近千萬元賄賂，再利用質詢機會向北市府施壓提高警用監視器的預算，今依貪污治罪條例中的圖利罪與財產來源不明罪，對陳男聲押禁見，然台北地院指陳有串證之虞，但無羈押必要，稍早裁定以200萬元交保。

稍早陳男的兒子帶著200萬元現金替父親辦保，陳男離開北院時並未受訪。

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負責開羈押庭的北院法官從下午5時30分起開庭近1個半小時，於晚間近7時作出裁定指，陳重文坦承實際上由他設立的立錡公司具驗資不實的情況，再依同案被告與證人的供述，可認陳男犯貪污治罪條中的圖利罪，也違反公司法中資本不實罪，且犯罪嫌疑重大。

法官也指，根據卷證等資料，可認陳重文就介紹台智光人員與立錡負責人康立錡認識、以預先分配機關標案款項層轉得利等供述，與同案證人的供述、卷內事證尚有出入，有待檢察官查明釐清。

法官最後指，偵查屬於浮動狀態，因此，在犯罪事實查明前，陳重文為脫免或減輕罪責，可能利用與證人的利害關係而勾串證人，故認陳男有串證之虞，但考量無羈押必要，裁定200萬元交保。

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