台北市議會「四小福」 傳藉索資、卡預算修理局處

台北市議會。（資料照，記者楊心慧攝）

2024/03/17 06:13

首次上稿 00:45

更新時間 06:13

〔記者楊心慧、甘孟霖、何玉華／台北報導〕國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂，再向市府施壓提高警用監視器預算，另外傳出被封為台北市議會「四小福」的同黨議員陳重文、李傅中武、李芳儒、副議長葉林傳，利用索取資料、卡預算等方式要求市府局處配合，還傳出王欣儀的辦公室主任也涉入；此外，陳重文曾要求警察局3天內提供全市監視器錄影帶畫面，最後辦公室助理收到資料還羞辱稱「放那邊就好，反正也不會有人看」。

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市府發言人殷瑋表示，如今此案已進入司法調查，市府立場向來一致，尊重司法、勿枉勿縱。記者致電葉林傳無人接聽，陳重文未接通。至於王欣儀辦公室主任涉入的部分，王欣儀表示不清楚。

陳重文1年「索資」逾千 癱瘓公務

台北市議會原有「五虎將」，除了陳重文、李傅中武、李芳儒、葉林傳，還有於2018年競選失利的議員陳彥伯，後來變成「四小福」；盛傳「四小福」讓蔣市府相當頭痛，尤其又是自家黨籍議員，更讓市府兩難，其中以陳重文最誇張，常以「索資」修理局處，一調閱資料就是要10年、15年份，導致公務員工作被癱瘓，只能整理他所要求的資料，一年索取資料超過千件。

據了解，陳重文要求警察局3天內拷貝全台北市監視器錄影帶的畫面，弄得公務員們連夜加班，搞得連燒錄機都燒壞，將資料送達時，還被辦公室助理以「放那邊就好，反正也不會有人看」羞辱。

另外，陳重文還會找各局處的首長到辦公室，包含資訊局、法務局、警察局、政風處、研考會、副秘書長、秘書長，甚至是副市長李四川都曾被找過，如果不同意他的要求，就不讓局處首長離開，還有局長甚至被留到深夜11時，大半天的時間都沒了。

李芳儒：被影射相當不公平

李芳儒受訪表示，當初和其他4人較為契合，才會比較常在一起，因前議員陳彥伯沒選上，剩四人還在議會，被影射對大家相當不公平，沒有的事情就是沒有，大家是因興趣相投在一起，並為市民在市政議題上把關、努力，這次陳重文也是為預算把關、盡議員的責任。

至於索資的部分，李芳儒表示，許多議員都是想了解事情才會索資、知道細節在哪，說議員為了報復局處，對議員來說不公平，因為許多市政細節及發展，必須透過索資才能了解狀況。

李傅中武：不可能施壓警局

李傅中武受訪則表示，他在議會期間幾乎都在警政衛生委員會，並與歷任警察局長友好，甚至被拜託留在警政衛生委員會支持預算，甚至每次在警察局被其他議員責難時，他都會跳出來緩頰，這都可以去問警察局，他當過十九年的警察，又是警專畢業，最能了解警察的辛苦，不可能施壓警察局，過去警察首都加給津貼也是他所爭取，如今被亂傳感到相當無奈。

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