苗博雅揭前市長郝龍斌簽保底合約 25年100億被「台智光」綁架

台北市議員苗博雅。（資料照）

2024/03/17 00:14

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，疑收受承攬警用監視器業者「台灣智慧光網聯盟」（台智光）賄賂，另外，前市長郝龍斌2012年與台智光簽訂BOT案，合約期限25年，北市府各單位皆使用台智光網路，市議員苗博雅批評，25年間市府給台智光獨家生意，合約要求保底給台智光每年至少4億，等於一紙合約、25年至少承諾給這家廠商100億，根本就是怪案；對此，台智光沒有聯繫上；資訊局則說資料已都給檢廉，不方便回應。

苗博雅指出，根據與台智光BOT案的內容，台北市政府零出資，由台智光投入資金建置北市光纖網路設備，市政府轄下所有機關於營運期間皆須優先租用台智光網路，各機關如有個別需求可逕行與台智光簽定子約，且每年至少保底4億元、期間25年保證至少有100億收入，這就是一個不合理的大肥約。

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苗博雅質疑，市府讓台智光在台北市建置光纖網路，合約中的名目也是讓台北市成為智慧城市，市府沒收取台智光在地下、道路等鋪設光纖網路的使用費，但台智光需給予台北市民優惠費率，讓市民以便宜費率租用最先進、最方便的光纖網路，實際上台北市根本沒有什麼人用台智光，且在台智光的官網上，其費率還與中華電信差不多。

苗博雅指出，台智光在今年議價時主張，每支監視器每月３M傳輸費率收2200元，但市府發現，其實一般企業型的３M傳輸費率僅被收1761元，以全台北市監視器來算，兩者相差1億元，所以在今年初審預算時，她才會主張砍1億元，認為此案有諸多不合理之處，希望檢調、廉政署詳加調查，為何台北市會有這樣的肥約獨厚廠商？

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