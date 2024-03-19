桃警突襲百家樂賭場 業者將20萬千元鈔拌白飯避損失

中壢警分局搗破百家樂賭場，賭場將20萬千元鈔藏飯鍋仍被查獲。（記者李容萍翻攝）

2024/03/19 20:02

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運A22老街溪站附近大樓暗藏百家樂大型賭場，該賭場去年3月曾被查獲，近日卻死灰復燃，中壢警分局警方日前破門攻堅，賭場為降低損失，竟把一疊20萬千元鈔藏進飯鍋，並以熱騰騰的白飯覆蓋，仍被查獲。

警方帶回賭場負責人張男、荷官及男、女賭客共68人，並查扣5億5000萬餘元的籌碼代幣及約100萬元的賭金，全案將張男等12人依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客56人依社會秩序維護法裁處。

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中壢警分局去年3月破獲藏身於中豐路、中美路附近市區大樓10樓的百家樂職業賭場，當時破獲工作人員34人及賭客11人，現場查扣現金301萬8678元，籌碼代幣1億5759萬7500元、電腦設備與監視系統等證物，桃園市長張善政還頒發破案獎金。

時隔1年，此職業賭場疑似重新開張跡象，中壢警分局督察組、偵查隊與興國派出所組成專案小組，同時發動警勤區與刑責區共同探訪，布建查察。專案小組連月埋伏蒐證，掌握該處再從事賭博行為，即報請桃園地檢署指揮偵辦，並向桃園地院聲請核發搜索票獲准。

本月13日深夜專案小組全員出動，持油壓破壞器破門攻堅，搗破死灰復燃的百家樂職業賭場，員警破門時，其中賭場為了降低損失，竟把一疊20萬的千元鈔藏進飯鍋內，欲以白飯掩埋躲過警方查扣，仍難逃警方法眼。

中壢警分局現場帶回張姓賭場負責人、荷官及工作人員共12人，男、女賭客56人，查扣賭資約100萬元、籌碼5億5000餘萬元，另查扣營業報表、電腦、監視器主機、高達43個的監視鏡頭、平板電腦、手機、發牌機6台等相關證物。

警方帶回賭場負責人張男、荷官及男、女賭客共68人，查扣5億5000萬餘元的籌碼代幣及約100萬元賭金。（記者李容萍翻攝）

中壢警分局查獲百家樂大型賭場。（記者李容萍翻攝）

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