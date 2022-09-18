爆乳網模荷官吸客 北市信義區商辦藏百家樂賭場

警方破獲百家樂賭場。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/18 15:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕在大台北到處流竄的百家樂賭場，上月落腳北市信義區商業大樓，以爆乳辣妹網模荷官作為號召，吸引富二代賭客上門，所有賭資進出還可用網銀交易，警方獲報埋伏多日，昨天凌晨破門攻入賭場，當場雖僅逮獲2名賭客，卻有3名女荷官及3名賭場人士伺候，搜出賭具及14萬元現金，詢後依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，20歲林姓男子本來是賭場小弟，經常於北市東區一帶活動，後來自行開業，為掩人耳目，上個月初開始選在信義區東興路商業大樓內作為賭場據點，並雇呂姓男子等人擔任賭場把風人員，門口還裝上監視器，只要一有動靜就立刻疏散賭客。

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警方接獲線報，賭場已於9月上旬開始營業，掌握詳細事證地點後，隨即在17日凌晨持搜索票，待賭場開門迎接賭客時，先控制住門口的把風人員，攻入場內查獲林男等人及賭客，查扣現場賭具、樸克牌、發牌盒、百家樂桌布，以及14萬餘元的賭資。

警方強調，賭博將會導致家庭不睦、傾家蕩產，甚至衍生暴力、討債等重大犯罪，對社會治安負面影響甚鉅，警方必定全力掃蕩，給民眾優質的生活環境。

警方搜出大批賭博證物。（記者姚岳宏翻攝）

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