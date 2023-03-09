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    桃園警破獲百家樂賭場 20名長髮、長腿辣妹荷官現身

    中壢警方破獲僱用辣妹荷官的百家樂賭場，20名長髮、長腿辣妹荷官被依賭博罪嫌移送法辦。（記者李容萍攝）

    中壢警方破獲僱用辣妹荷官的百家樂賭場，20名長髮、長腿辣妹荷官被依賭博罪嫌移送法辦。（記者李容萍攝）

    2023/03/09 19:38

    〔記者李容萍／桃園報導〕大型百家樂職業賭場隱身在桃園市中壢區中美路某商辦大樓10樓，桃園地檢署昨晚指揮中壢警分局偵破，查獲工作人員及賭客共計45名，其中20名是清一色的長髮、長腿辣妹荷官，現場並查扣現金301萬8678元，籌碼代幣共計1億5759萬餘元，以及監視器鏡頭、主機等涉賭證物，警方今日下午將相關涉嫌人依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。

    中壢警分局去年8月即接獲線報得知，此商辦大樓出入複雜，疑似藏匿大型職業賭場案，經報請檢察官指揮專案小組偵辦，但因業者開開停停、營業時間不定，經警方近期不眠不休的埋伏蒐證，掌握並確定該處大樓內確有暗中從事賭博行為，昨晚待時機成熟經持搜索票搜索該處，當場查獲賭客11名、包括負責人在內的工作人員34名共45人到案。

    由於查扣的現金和籌碼數量龐大，警方為避免數錢數到手軟，也自備點鈔機進行清點，當20名長髮、長腿的辣妹荷官，下午和其他賭客、工作人員步出中壢警分局時，立即成了分局焦點，用路人紛紛打探「她們是誰？為什麼出現在分局？」

    中壢警分局今晚強調，強化掃蕩黑幫，落實「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，清查轄內可能潛藏的賭博機房、大型賭場及幫派經常活動等高風險處所，運用轄區治理理念，掌握社區動態，經探訪轄內疑有百家樂職業賭場，以科技跟監埋伏蒐證，報請桃園地檢署指揮並檢具相關事證向桃園地院聲請搜索票後，於昨日深夜11點45分許見時機成熟，調用優勢警力實施威力掃蕩。

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