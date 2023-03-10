賭很大+科技化！桃警破百家樂賭場 1枚籌碼最大面額50萬

桃園市長張善政（中）今天下午到中壢警分局表揚偵破百家樂賭場案有功人員，中壢警分局長唐嘉仁（左）、桃園市警察局長吳坤旭（右）說明案情。（記者魏瑾筠攝）

2023/03/10 20:33

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕大型百家樂賭場隱身桃園市中壢區商辦大樓裡，警方經數月蒐證，前天深夜持搜索票一連破了2道鐵門，一舉查獲荷官、賭客及工作人員共45人，查扣逾301萬元現金，籌碼經換算超過1億5759萬元，是中壢有史以來破獲的最大賭場，全案送桃園地檢署依法究辦，相關嫌疑人複訊後分別以20萬到50萬元交保。

中壢警分局長唐嘉仁指出，警方去年8月接獲線報，有大型百家樂賭場隱身商辦大樓10樓，去年12月陸續接獲檢舉同地點有賭博行為，經當地興國派出所深入了解，發現賭場採會員制，門禁森嚴。

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唐嘉仁說，大樓電梯能通往9樓、11樓，就是不停10樓，大樓安全門也被鎖上，賭場開開停停、營業時間不定，讓警方蒐證幾度陷入困難，但近期不眠不休埋伏，採科技蒐證，確認大樓確有許多不特定人士出入，暗中賭博，8日晚間11點45分持搜索票一連破了2道鐵門搜索。

警方當場查獲賭客11名，還有55歲郭姓負責人、荷官等34名工作人員，共45人到案，全案訊後分別依刑法賭博罪移送偵辦及違反社會秩序維護法裁處。

警方指出，賭場放置9張大型賭桌，另設有2間VIP包廂，現場可透過現金下注，還提供籌碼，一枚籌碼面額最大高達50萬元，並有多部平板電腦與監視系統。賭注金額之大加上科技設備齊全，今天到分局頒獎表揚有功人員的桃園市長張善政也忍不住驚呼：「哇！賭這麼大！那麼科技化」！

「身為桃園市長感覺非常驕傲，請大家繼續努力！」張善政說，桃檢針對嫌犯裁定高額交保金，顯見桃檢也認為涉案情節重大。提及近期許多黑幫舉辦春酒，行徑囂張，張善政也下重話指示「不能坐視壯大」！

張善政強調，此賭博案雖然只是單一個案，但桃園市政府警察局絕對不容許黑幫在桃園市內有相關的組織活動，他本人也會站在警察背後做警察的後盾，不僅給予警察堅定支持，也鼓勵警察繼續努力，讓黑幫分子的不法行徑在桃園無所遁形。

媒體詢問是否曾「小試身手」？張善政大方分享，他在美國讀書時，曾到拉斯維加斯賭場，但當時輸了3元美金就不敢再玩。他笑稱，當時在美國一個月的房租要80元美金，所以他輸了3元美金就不敢玩了，但他也不忘強調，「在美國拉斯維加斯賭場玩的，是合法的」！

「掃蕩黑幫，斬斷金流！」桃園市警察局長吳坤旭說，此賭博案經追查金流流向，疑似與黑幫有關係。將持續溯源，全面依法究辦，桃警會全面打擊犯罪，嚴正執法。他也向黑幫喊話，如果在桃園經營非法行業，妨害社會秩序，絕對有信心也有決心可以全面查緝、打擊黑幫。

桃園市長張善政（左二）今天下午到中壢警分局表揚偵破百家樂賭場案有功人員，查看現場擺放的證物。（記者魏瑾筠攝）

桃園市長張善政（中）今天下午到中壢警分局表揚偵破百家樂賭場案有功人員，頒發破案獎勵金。（記者魏瑾筠攝）

張善政（中）說，賭博案雖然只是個案，但桃園市政府警察局絕對不容許黑幫相關組織活動，他也會站在警察背後做後盾。（記者魏瑾筠攝）

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