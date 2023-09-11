警抄害賭客輕生職業賭場 培訓美女荷官+5千多萬賭資洩硬背景

現場竟有10多位培訓中的實習荷官。（警方提供）

2023/09/11 23:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子因積欠數百萬賭債無力償還，上月中旬因而輕生身亡，警方查出他生前經常出入一處大型賭場，10日強勢查緝，發現該賭場不但有專業洗牌機，還有正在培訓中的10多位美女荷官，連賭資籌碼都高達5千多萬元，堪稱中部近年少見的大規模場子，也洩露幕後金主雄厚實力。

台中市警方上月受理輕生案件，24歲陳男因多日失聯家人報案，警方循線發現陳男已陳屍南區租屋處，立即連繫家屬處理後事，後續經由陳男留下遺書及警方與家屬懇談，得知陳男生前經常出入西屯區台灣大道某商辦大樓地下室大型賭場，因熱衷「百家樂」欠下數百萬賭債，無力償還萌生輕生念頭走向絕路。

請繼續往下閱讀...

警方10日晚間聯合特警持搜索票強勢攻堅，一舉緝獲現場負責人、荷官、實習荷官、櫃台、安管、賭客等85人，其中賭客佔了62人，由於人數太多，警方還特別出動大型警備車分3趟才載完，全案訊後依賭博罪嫌移送法辦，賭客依社維法裁處，至於賭場是否涉逼債致人走上絕路，將進一步深入追查釐清究責。

經查，該賭場位於知名金錢豹酒店附近，賭客入場須加入會員或是熟客，並通過人臉辨識確認才方可入場，極具隱蔽性，此外場地開闊，使用價值54萬元高級洗牌機，荷官更是經過細心挑選，美女如雲，賭場並提供免費的高檔飲食，讓賭客流連忘返。

此外，查緝當天也查扣賭資近百萬元、兌換新台幣1比1的籌碼賭資5600餘萬，現場除了3名正式荷官外，竟還有高達12名的培訓或稱實習荷官在場見習，顯示賭場準備大張旗鼓再擴大經營企圖，更堪稱中部近年少見的大規模場子，但因賭客積欠賭債走绝路也導致場子被抄命運，前功盡棄。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

警方會同特警強勢攻堅賭場。（警方提供）

兌換新台幣1比1的籌碼賭資5600餘萬。（警方提供）

要價54萬元高級洗牌機。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法