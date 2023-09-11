為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警抄害賭客輕生職業賭場 培訓美女荷官+5千多萬賭資洩硬背景

現場竟有10多位培訓中的實習荷官。（警方提供）

現場竟有10多位培訓中的實習荷官。（警方提供）

2023/09/11 23:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子因積欠數百萬賭債無力償還，上月中旬因而輕生身亡，警方查出他生前經常出入一處大型賭場，10日強勢查緝，發現該賭場不但有專業洗牌機，還有正在培訓中的10多位美女荷官，連賭資籌碼都高達5千多萬元，堪稱中部近年少見的大規模場子，也洩露幕後金主雄厚實力。

台中市警方上月受理輕生案件，24歲陳男因多日失聯家人報案，警方循線發現陳男已陳屍南區租屋處，立即連繫家屬處理後事，後續經由陳男留下遺書及警方與家屬懇談，得知陳男生前經常出入西屯區台灣大道某商辦大樓地下室大型賭場，因熱衷「百家樂」欠下數百萬賭債，無力償還萌生輕生念頭走向絕路。

警方10日晚間聯合特警持搜索票強勢攻堅，一舉緝獲現場負責人、荷官、實習荷官、櫃台、安管、賭客等85人，其中賭客佔了62人，由於人數太多，警方還特別出動大型警備車分3趟才載完，全案訊後依賭博罪嫌移送法辦，賭客依社維法裁處，至於賭場是否涉逼債致人走上絕路，將進一步深入追查釐清究責。

經查，該賭場位於知名金錢豹酒店附近，賭客入場須加入會員或是熟客，並通過人臉辨識確認才方可入場，極具隱蔽性，此外場地開闊，使用價值54萬元高級洗牌機，荷官更是經過細心挑選，美女如雲，賭場並提供免費的高檔飲食，讓賭客流連忘返。

此外，查緝當天也查扣賭資近百萬元、兌換新台幣1比1的籌碼賭資5600餘萬，現場除了3名正式荷官外，竟還有高達12名的培訓或稱實習荷官在場見習，顯示賭場準備大張旗鼓再擴大經營企圖，更堪稱中部近年少見的大規模場子，但因賭客積欠賭債走绝路也導致場子被抄命運，前功盡棄。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

警方會同特警強勢攻堅賭場。（警方提供）

警方會同特警強勢攻堅賭場。（警方提供）

兌換新台幣1比1的籌碼賭資5600餘萬。（警方提供）

兌換新台幣1比1的籌碼賭資5600餘萬。（警方提供）

要價54萬元高級洗牌機。（警方提供）

要價54萬元高級洗牌機。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男欠賭債輕生 警搗破大型百家樂賭場抓85人 大巴3趟才載完
2023/09/11 17:13

男欠賭債輕生 警搗破大型百家樂賭場抓85人 大巴3趟才載完
警察抓賭反被檢舉「擾民」 27名賭客下場曝光
2023/09/09 13:16

警察抓賭反被檢舉「擾民」 27名賭客下場曝光

醫：油脂阻斷打造易瘦體質
廚師嫌薪水低喊開店 好賭走歪斜槓當慣竊
2023/09/07 01:03

廚師嫌薪水低喊開店 好賭走歪斜槓當慣竊
桌遊館暗藏賭博 台南警破德州撲克賭場逮10人
2023/08/27 10:50

桌遊館暗藏賭博 台南警破德州撲克賭場逮10人

天然瘦身神器？醫界發現98%實測有效！
阿兵哥5天下注227次輸光33萬 網站客服竟打電話到部隊「關心」
2023/08/26 11:10

阿兵哥5天下注227次輸光33萬 網站客服竟打電話到部隊「關心」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播