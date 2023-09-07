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廚師嫌薪水低喊開店 好賭走歪斜槓當慣竊

洪姓男子愛賭，有時候會兼職當慣竊。（民眾提供）

洪姓男子愛賭，有時候會兼職當慣竊。（民眾提供）

2023/09/07 01:03

〔記者王捷／台南報導〕洪姓廚師覺得薪水很低，想自己開店當老闆，但說了10多年，他沒有精進廚藝，只想靠賭博一夜致富，欠了一堆債，最後乾脆「兼職當慣竊」，他台南市區連續犯下竊案，繼續賭錢，還因侵占案通緝，他5日落網時說，現在還是想開店。

40多歲的洪男很早就在餐飲業工作，大部分都在快炒店、酒店或是會館當廚師，但是他拿到薪水後就想賭博，賭贏了就休息好幾天，輸了就繼續上班，工作都做得不久，也欠了很多賭債，被逼急了或手癢想賭博，他就去行竊，20幾歲就犯下第一件竊案。

洪男偷竊目標很廣泛，大多潛入店面、廟宇偷走零錢，犯案足跡遍布台南市區。而洪男觸犯侵占罪，要執行10個月徒刑，很多分局都在找他，但他經驗豐富，每次犯案都會先觀察地形，不是用走的，不然就是騎腳踏車，還會故意繞路。

警方循線找到洪男老家，他父親一見到警察就說，「又來了」，他已經放棄兒子洪男，1、20年來不斷犯案、賭博，一直抱怨餐飲業薪水很低，也一直說想開店，但從來也沒見兒子努力過。

這個月洪男去中西區的一間店偷錢，但他沒偷完店內零錢，警方研判他還會再度上門，派了一組人在附近埋伏，終於逮到他，清查他涉嫌的竊案，警方認為他可能偷10多萬，目前先將他送到南檢執行，持續清查他犯下的竊案。

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