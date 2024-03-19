中壢警為3毒蟲掉包自己尿液送驗 辯稱為「提高到驗率」被訴

中壢警分局大崙派出所蘇姓警員涉嫌用自身尿液給毒品採驗人口封籤送驗，案情曝光被警方送辦，桃園地檢署今天依偽造文書罪嫌將蘇員起訴。（記者余瑞仁攝）

2024/03/19 16:39

〔記者余瑞仁／桃園報導〕負責毒品人口尿液調驗的桃園市警中壢分局大崙派出所蘇姓警員，將自己尿液裝入6瓶，再交給3名受驗人當成他們的尿液送驗，桃園地檢署獲報懷疑內情不單純，但調查時蘇員否認收賄，辯稱是為「提高到驗率」，另受驗人也堅稱沒有行賄，桃檢在查無貪瀆事實，今偵結依公文書不實登載罪嫌將蘇員起訴。

中壢分局表示，蘇員因涉此案被記1大過調職處分，警方尊重司法調查，絕不護短。

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檢方調查，蘇姓警員負責毒品調驗業務，因其尿液採驗毒品人口的到驗率過高，引起警方督察單位注意，調閱監視影像，發現蘇員於去年4月1日下午1點，在大崙派出所內將裝著自己尿液檢體的6個尿瓶，分別交給接獲通知到所採檢尿液的李男、王女及丁男各2瓶。

接著，由李男等3人於尿瓶封籤，並分別在「應受尿液採驗人尿液檢體採集送驗紀錄表」填寫各自的基本資料，再簽名、捺印後交給蘇員，蘇另在紀錄表的監採人員欄盜蓋大崙派出所陳姓所長的職章，以此方式製作不實公文書，送往台灣檢驗科技股份公司檢驗。

桃市警局督察室、中壢警分局發現上情報請檢方偵辦，但深入調查並無蘇員收賄及受驗人行賄證據；檢察官訊問時，蘇員否認行賄，僅坦承用自己尿液給前來採驗的毒品人口封籤並盜用所長職章後送驗，李男等3名毒品調驗人口也堅稱沒有金錢交易讓警員掉包尿液。桃檢在查無實證下，今天將全案偵結，將蘇員以刑法第213條公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書罪嫌起訴。

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