騎士未戴安全帽被疑毒駕 驗尿沒過關卻判無罪

2019-02-24 22:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方去年1月攔查李姓騎士未戴安全帽，因是毒品列管人口，懷疑涉嫌毒駕，帶回驗尿，驗出安非他命反應，被檢方起訴；李男於高雄地院庭訊時聲稱未同意採尿，法官指，警未告知可拒絕配合，也未報請檢察官同意，認定違法取證，不具證據力，逆轉判李無罪。

全案雖可上訴，但已引起警界譁然，官警認為毒品列管人口再犯率極高，況且採尿未經當事人同意，員警怎有辦法逼人裝尿入瓶？此外，即使毒駕撞死人，若院檢要挑剔，也可指車上未發現毒品，所以不得採驗尿液，無辜者不就枉死，真相豈能大白？

判決書指出，李男曾持有二級毒品被判刑7月徒刑定讞，2017年6月間出獄，2年內需接受定期驗尿，2018年1月間他騎車因未戴安全帽，在前鎮區路口被前鎮分局員警攔查，警方見他是毒品列管人口，將他帶回採尿送驗，結果呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應，全案函送雄檢起訴。

高雄地院審理時李男坦承吸毒，卻稱員警未告知有權拒絕驗尿，還指員警當時曾說「沒驗尿不准離去」，只好跟著到派出所採驗，他還自嘲：「我有用毒品，怎麼可能同意自願配合驗尿」。

法官認為全案需報請檢察官許可，才能強制採驗，因為採尿是身體檢查處分，屬干預人民身體自主權與隱私權，除非人民同意，否則要有法律依據，因該案值勤員警證稱，採尿前曾告訴李男要採尿，問他要不要？雖未強迫也未告知可拒絕。

合議庭認為警方未取得李男同意採尿，也未報請檢察官簽可，視同強制採尿，以對當事人的侵害程度，大於查緝犯罪的公共利益，檢驗報告排除證據能力，逆轉判李男無罪。

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