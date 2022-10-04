毒蟲舀廁水造假驗尿 羈押45天領走9萬公帑

曾男尿檢毒品呈陽性反應，被羈押45日。示意圖，與本案無關。（資料照）

2022/10/04 23:52

〔記者吳政峰／台北報導〕曾姓毒品人口尿檢呈嗎啡陽性反應，2020年間通緝歸案，雲林地院認為他犯罪嫌疑重大，裁定羈押，而後卻發現其DNA與尿液樣本不符，雲林地檢署決定撤回公訴。曾男自認被白關45日，聲請22萬5000元刑事補償金，但刑事補償法庭查出他當初舀馬桶水充當檢體，造假自誤，有可歸責事由，決定降價補償9萬元。

曾男有多項毒品前科，須定期到警察局接受驗尿。2020年間，警方發現他的尿液呈一級毒品嗎啡陽性反應，函送雲檢起訴，曾男拒不到案，被雲院發布通緝，12天後落網。法官認為本案有毒尿與逃亡事實佐證，裁定羈押。

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審理期間，雲院責請警政署檢驗曾男兩次採尿的人體DNA定量，赫見一次與曾男不符，一次驗不出DNA量。雲檢見狀，研判證據不足、無法定罪，遂撤回起訴。

曾男獲釋，自認被白關45日，聲請刑事補償，主張兩次採驗均非他的尿，結果竟莫名呈現陽性反應，恐致任何人不敢到法院開庭，且因警察的過錯使尿檢報告出錯，誤導法院裁定羈押，害他喪失時間與尊嚴，打亂人生計畫，故要求最高日額5000元，共22萬5000元。

刑補法庭發現，曾男雖具聲請刑補的資格，但他也承認尿檢當天由女友陪同至警局，因不滿警察經常對他採尿，才故意舀馬桶內的水充當自己的尿液送驗。因此，即便尿檢呈現陽性而被羈押，也是曾男造假自誤。

刑補法庭認為，縱使員警採尿有疏失，惟曾男也有可歸責的事由，審酌情節、財產損失、精神痛苦等一切情狀後，決定補償日額2000元、共9萬元為合理，全案確定。

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