基隆地院自創9個月電子腳環監控期限 黃國昌：防逃機制乾脆廢掉

民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

2024/03/19 11:45

〔記者李文馨／台北報導〕一名詐騙集團首腦去年遭基隆地檢署起訴，交保並戴上電子腳環監控8個月後向法官表明不會逃亡，法官同意解除後就失蹤。對此，民眾黨立委黃國昌今（19）日發文指出，「刑事被告科技設備監控執行辦法」並無限定9個月的期限，且此例一開，整個防逃機制乾脆廢掉好了；他呼籲基隆地院和司法院應該出面向社會清楚說明。

黃國昌表示，因為沒有制定「棄保潛逃罪」，落跑沒有成本，這件事他已經講了無數次；然而，從上個月總質詢行政院長陳建仁的態度來看，持續「研議」是可以預期的。

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黃國昌批評，法制上的怠惰，已經導致公平正義的天秤徹底失衡；更嚴重的問題是，在欠缺完善防逃法制的情況下，法院竟還自創標準，讓科技監控淪為虛設。

黃國昌指出，基層檢警好不容易將詐團一舉偵破，卻在審理期間，因為基隆地院自行認定電子腳環的監控期限為9個月，所以在主嫌戴上腳環滿8個多月後，因表明不會逃亡、請求解除腳環，法院也就同意，結果電子腳環一解除，詐團主嫌馬上失蹤，此舉讓基層檢察官炸鍋，直言「刑事被告科技設備監控執行辦法」根本沒有限定9個月的期限。

黃國昌表示，法院自己創設防逃期限只有9個月，9個月一到就解除放任，「若此例一開，所有案件都不用防逃了， 整個防逃機制乾脆廢掉好了」；他呼籲基隆地院和司法院應該出面向社會清楚說明依據為何？詐騙主嫌跑了誰要負責？絕不能讓法院的恣意，使台灣淪為詐團天堂。

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