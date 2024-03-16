獲准卸下監控腳環 詐團首腦逃之夭夭

（資料照）

2024/03/16 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕詐團水房集團朱姓首腦被控將高達一億一千多萬元的詐欺款匯轉洗到境外，被害人數逾兩百四十人，全案尚在基隆地院審理，承審法官怕他逃亡，命令朱須戴上電子腳環監控；朱戴了八個月，因準時出庭，獲法官裁准卸下腳環後，疑棄一百萬保證金潛逃，基隆地院拘提不著，十五日發布通緝，通緝時效廿年。

綽號「宮保雞丁」的卅三歲朱男，三年前夥同廿八歲男子翁盈澤等二十名同夥成立水房集團，與境外詐騙機房及國內收簿集團（俗稱水商）合作，趁疫情期間透過境外詐騙機房，前年以投資股票等詐騙手法，半年騙走二百四十一名被害人共一億一千六百萬餘元，將詐騙來的款項透過八十一個人頭帳戶，層層轉匯到他的帳戶，再購買虛擬貨幣洗錢到海外。

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基隆地檢署前年八月將全案起訴後，合議庭審理期間，檢方再追出朱的同夥、卅四歲謝瑀繁等十人，被告人數因而增加至卅一人，加上被害人數眾多，犯罪金額龐大，合議庭為鞏固朱等卅一名被告所有犯罪事實，不斷加開審理庭。

詐欺、洗錢罪的羈押上限為九個月，合議庭發現朱已收押近九個月，於是趕在羈押期滿前，裁定朱男一百萬交保、限制住居、出海之外，附帶命令朱須戴上科技電子腳環八個月監控，並定期到南榮派出所報到。本案成為基隆地院首件對停押的詐欺犯施以科技監控的案件。

朱男戴上電子腳環滿八個月後具狀表明他無逃亡意圖，要求卸下腳環，法官考量他都有準時到庭，因此裁定朱男拆卸電子腳環，但仍須準時向派出所報到，未料，朱男在卸下電子腳環後，竟棄保潛逃。

朱男本月十一日晚間七點未依規定現身，所長王冠竣當晚即通報法院法警轉知承審法官李岳，朱未依規定時間報到，李法官隔天請書記官聯繫家屬、律師均找不到朱男後，即逕行核發拘票，仍拘不到人後沒收保證金一百萬元，昨對朱男發布通緝。

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