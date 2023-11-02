炒作TDR重判17年半！鍾文智戴電子腳環2度失聯 高院緊急拘提到案

股市聞人鍾文智指稱不知道電子腳環為何會斷線，因開會而未收到手機訊號，非故意失聯。庭後，鍾文智未受訪離去。（記者楊國文攝）

2023/11/02 18:29

〔記者楊國文／台北報導〕曾任連一鮑魚董座的股市聞人鍾文智，被訴7年前涉炒作歐聖等5檔台灣存託憑證（TDR），套利4.9億元，遭高等法院重判17年半，10月19日當庭對他戴起電子腳環監控，防止逃亡可能，但昨天鍾文智載具卻斷線、失聯，高院法官紀凱峰獲報認為鍾已是第2次「失聯」，緊急開具拘票指揮警方將鍾拘提到案；鍾開庭辯稱因開會未注意才漏接手機，高院法官嚴正告誡「下不為例」，否則將施以「更強制處分」或羈押。

另外，鍾文智不滿被高院命令戴起電子腳環，已向最高法院提起抗告，近日將做出裁定。

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檢方指控，鍾文智自2010年1至10月間，以相對成交等手法炒作歐聖、揚子江、超級、明輝、特藝等五檔TDR，套利4.9億多元，鍾否認犯行，仍被高院依違反證交法重判17年半，全案已上訴最高法院。

由於國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃遭發佈通緝的前車之鑑，使重大經濟犯是否有羈押必要，或須戴電子腳環等載具予以監控，防止潛逃可能，引起關注，高院本月19日傳訊鍾文智到庭，當庭命他戴起電子腳環，為期1年。

不過，日前鍾文智竟發生聯絡不到人情事，引起震驚，事後，鍾辯稱在餐廳用餐，未聽到手機訊號，高院告誡他應24小時收訊，不得失聯；不料，昨日接近中午時，負責監控的科控中心、北市信義分局均回報鍾文智失聯，「都找不到他」，高院法官紀凱峰立即開具拘票，指示警方拘提到案，並移送高院。

高院開庭時，鍾文智表示，他上午在台北一○一大樓的盈瑞投資公司上班，10點多因為和律師討論炒股案的上訴事宜，「我不知道為何載具會斷線」，因開會也未注意手機訊號，直到開會完才發現，故趕緊向警方、科控中心回報。

不過，高院法官紀凱峰認為鍾文智說詞可疑，質疑「為何你有兩支手機、且有助理，還收不到科控中心、警方聯繫？」、「開會是失聯的理由嗎？」，告誡鍾稱「下不為例」，且不得靠近機場、沿海等地，否則將採取更強制的處分，如禁止外出、增加向警方報到次數（目前鍾每周有三天向警方報到）、增加交保金等，必要時，將予羈押。

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