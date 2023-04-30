友人Telegram帳號被盜…「喂」一聲 金融界聞人鍾文智 遭詐2100萬

詐團擷取友人語音，金融界聞人鐘文智被詐走2100萬元。（記者邱俊福攝）

2023/04/30 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕標榜對話加密的通訊軟體Telegram（簡稱TG）受到不少人喜愛，近期卻頻遭盜用帳戶用於詐騙，連金融界聞人鍾文智也被詐走二千一百萬元；鍾表示，詐團擷取友人語音「喂！」一聲，加上兩人確曾提及借貸，讓他防不勝防，所幸對方在一句文字對話中出現簡體字，才驚覺有異，及時追回部分款項，否則損失會更慘重。

友人曾提借貸 詐團擷取語音

警政署資訊專家分析，TG標榜具有強大的通訊安全特性，採用加密對話，還能在一段時間後自動銷毀，不過通訊紀錄須帳號持有人主動刪除或設定，才會自動銷毀，一般人不會進行這些措施，紀錄也因此不會消失。

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TG另一特性是，駭客盜取帳號後，能看到未刪的過去聊天紀錄，可從中掌握暱稱、內容與語氣，甚至可擷取過去留存的語音。

鍾文智的郭姓女友人，曾向鍾提及借款千萬元，今年初郭的TG帳號被盜，詐團傳訊一個「喂！」語音，鍾從聲音中認為是郭女無誤，對方向他調用一千八百萬元，鍾匯款到對方指定帳戶一千五百萬元。兩天後對方又來訊借六百萬元，鍾分兩筆各三百萬元匯給對方。

對話出現簡體字 鍾驚覺報警

隔幾天對方再借一千八百萬元，鍾匯出後，對方傳來一句「還有十來分鐘喔」文句中有簡體字，鍾驚覺有異，查證確認受騙，馬上報警，及時追回一千八百萬元。

鍾文智是連一鮑魚前董事長，被控炒作多檔存託憑證（TDR）正訴訟中，近期捐款百萬元援助土耳其強震及捐贈文教團體資源車，登上媒體版面。

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