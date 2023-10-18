朱國榮效應！鮑魚達人鍾文智炒TＤR套利 即日起電子腳鐐監控

「連一鮑魚」老闆鍾文智，被移送台北地檢署複訊時遮臉，不發一語。（資料照，記者侯柏青攝）

2023/10/18 17:09

〔記者楊國文／台北報導〕朱國榮潛逃效應發酵！連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，2016年涉炒作歐聖、揚子江、超級、明輝、特藝等5檔台灣存託憑證（TDR），套利4.9億餘元被起訴判刑（8000萬交保），鍾文智上訴後仍否認犯罪，高等法院認定炒股犯行明確，改判17年6月，犯罪所得4億4132萬元應沒收。高院今傳鍾文智到庭，認定有逃亡之虞，且有朱國榮潛逃的前車之鑑，裁定鍾文智即日起施以電子腳鐐科技監控。

高院當庭裁定，鍾文智自2023年10月18日起至2014年10月17日止，共為期一年時間內，必須遵守電子腳鐐科技監控，在此項科技監控下，鍾文智仍可以正常工作、生活，但不得至海邊等禁止場所，防止任何潛逃可能。

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高院指出，考量鍾文智曾於偵查中棄保潛逃，在一審時也曾冒名申請護照出國兩次，加上鍾涉嫌重大，已被高院重判17年6月，犯罪所得鉅大，有逃亡之虞，目前已上訴最高法院審理中，為將來審理、執行所需，有執行電子腳鐐予以監控的必要。

檢方指控，鍾文智為了拉抬歐聖TDR價格，造成歐聖TDR交易活絡表象，自2010年1月至4月間，以連續高買低賣、相對成交手法操控價格，導致歐聖TDR從10.15元漲到14.25元，漲幅達40.39%，獲利6269萬餘元。

不僅如此，同年9月至10月間，鍾文智以同樣手法操控揚子江TDR，導致揚子江TDR從20.1元漲到23.75元，漲幅18.15%，賺進1億9864萬餘元；鍾文智接著又炒作超級、明輝、特藝3檔TDR，分別獲利9591萬餘元、67萬餘元及1億3648萬餘元，而鍾文智在炒作超級、特藝2檔TDR時，還涉嫌隱匿犯罪所得，涉嫌洗錢。

北院審理時，鍾文智否認犯行，辯稱台灣信託憑證是本國有價證券，並非外國有價證券，自然不是「財政部76年900號公告」所核定的外國有價證券，並未觸犯證交法。

但北院合議庭審理認為，台灣信託憑證是證交法第6條第1項「經主管機關核定之其他有價證券」，是證交法規定的有價證券，認定鍾文智炒作多檔TDR犯行明確，造成證券市場交易秩序受損，並藉此獲利，依證交法、洗錢防制法等罪判刑18年，未扣案犯罪所得4.9億元，應發還被害人或沒收。

鍾文智不服，上訴高等法院，律師團以鑑定人身分，再度聲請傳喚一審已作證過的文化大學教授戴銘昇出庭，戴仍主張，台灣信託憑證並非證交法第6條所核定的有價證券，若「財政部76年900號公告」為核定依據，其所核定的是外國有價證券，應不包括台灣信託憑證。

不過，高院審理不採信鍾的辯詞和鑑定人的意見，認定鍾炒股犯行明確，改判17年6月，犯罪所得4億4132萬元應沒收。

涉及龍邦、台壽保炒股等案的國寶集團總裁朱國榮，分別遭高等法院判刑8年及16年，被限制出境、住居、出海，及獲4億元交保，不料卻棄保潛逃；高等法院指出，由於朱國榮經傳喚、拘提未獲已經逃匿，日前裁定將具保人朱國榮胞妹繳交的交保金4億元沒入，另關於通緝朱國榮的部分，高院正儘速作業中。

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