朱國榮潛逃效應發酵》鮑魚聞人鍾文智重判 戴電子腳鐐防逃

鍾文智左腳踝戴電子腳鐐，低調步出高院法警室。 （記者楊國文攝）

2023/10/19 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮潛逃效應發酵！

連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，七年前涉炒作歐聖等五檔台灣存託憑證（TDR），套利四億九千萬元，高等法院重判十七年六月，犯罪所得四億四千多萬元應沒收，全案上訴最高法院中，因日前發生國寶集團總裁朱國榮潛逃事件，高院昨傳鍾到庭，當庭裁定並命鍾戴電子腳鐐科技監控。

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高院裁定，鍾文智自二○二三年十月十八日至二○二四年十月十七日止共一年時間內，必須遵守電子腳鐐科技監控，鍾仍正常工作、生活，但不得至海邊等禁止場所，防止任何潛逃可能。

高院今年八月判鍾十七年六月後，裁定鍾延長限制出境、出海八月，不過，因朱國榮涉龍邦、台壽保炒股案分別被重判八年、十六年，均已上訴最高法院，朱卻棄保潛逃遭通緝，連五億交保金都遭沒收，引起高度關注，最高法院和高院研究後，認為應慎重考慮鍾有無必要實施電子監控防止逃亡。

高院昨下午傳喚鍾和律師團出庭，律師主張，鍾有心臟病，擔心科技監控的電流會影響其健康權，並稱鍾文智有乾癬，科技監控會讓鍾被標籤化，若不能按醫囑多泡溫泉，將妨害其自由權，鍾被境管外，每週一、四、六須向派出所報到，也有五千萬交保，沒必要再對鍾實施科技監控。

鍾說明近況稱，現在盈瑞證券投顧擔任業務，月薪八至十萬元，不可能逃亡，法官紀凱峰問鍾，為何兩度冒用他人護照至柬埔寨？鍾說，因打官司要用錢，想處理多年前在柬埔寨投資的資產，他為此曾向法院請求被駁，才會兩進兩出。

高院︰鍾偵查中棄保潛逃 一審冒名申請護照出國

高院認為鍾曾於偵查中棄保潛逃，一審時也曾兩度冒名申請護照出國，加上鍾罪嫌重大，已被高院重判十七年半，不能排除有逃亡可能，當庭裁定應執行電子腳鐐予以科技監控，並通知廠商傍晚趕到高院溫馨指認室替鍾戴上電子腳鐐，並於法警室測試收訊正常，可抗告。鍾未受訪即離去。

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