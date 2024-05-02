仁本女總座遭逆向車狠撞 兒曝肇事者吸毒前科：氣到無法言喻！

北市文山區1日發生逆向對撞事故，仁本集團二代陳聖文證實被撞的人是其母親。（團翻攝自陳聖文臉書）

2024/05/02 19:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市文山區昨天（1日）下午發生一起車禍，一輛白色自小客車逆向衝撞一輛白色保時捷，導致保時捷車頭嚴重毀損。據悉，這輛保時捷當時是由殯葬業仁本集團女總座駕駛，因撞擊力道過猛一度昏迷。曾參選北市議員的仁本集團二代陳聖文在社群平台證實此事，並透露肇事者有吸毒前科，直呼「氣到無法言喻！」

昨天下午2點多，文山二分局接獲報案，指文山區辛亥路4段發生一起交通事故，一輛白色自小客車不知為何衝到對向車道，狠狠撞上迎面駛來的白色保時捷。警方到場後對2駕駛進行酒測，酒測值皆為0，全案依交通事故處理，目前還在調查中。

請繼續往下閱讀...

陳聖文1日深夜在臉書發文證實，被撞的保時捷車主是其母親（仁本集團總座），「媽媽無故遭來橫禍，她開車向來遵守交通規則，沒想到卻遇到逆向開車的駕駛！車子直接迎面朝我媽媽撞上去！肇事者有吸毒前科，車子是租來的且沒有保險，更拒絕做筆錄！我真的氣到無法言喻！」

他氣憤表示：「警方初判對方要負完全的肇事責任，包括我們被撞壞的車子，還有我媽媽的醫療費。但即便我們提告，這種危險駕駛，在精神恍惚狀態開上對向車道逆向撞人，最多也是易科罰金而已。這也代表我們（受害者）很難從對方身上討回應有的賠償。這個人為事故，我才知道對方雖有毒品前科，但車上跟身上沒有搜到毒品，就不能夠驗毛髮。我真的希望未來能夠修法，車禍要酒測外，也要驗毛髮跟驗尿。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法