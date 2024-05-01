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追討100元遭亮槍恐嚇 基警火速找到改造手槍法辦持槍人

李姓男子拒絕償還100元欠款，掏槍朝債主比畫。警方循線查獲李男，起獲改造90手槍後移送法辦。（資料照）

李姓男子拒絕償還100元欠款，掏槍朝債主比畫。警方循線查獲李男，起獲改造90手槍後移送法辦。（資料照）

2024/05/01 20:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕涂姓男子今（1）天向李姓男子追討台幣100元欠款遭拒，李男突然掏槍，將槍口朝涂男比畫，嚇得涂男報案，檢舉李男持槍恐嚇他。警方獲報調閱監視器，火速找到李男丟棄草叢中的90改造手槍；警訊後，將李男依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方調查，從事派遣工的30多歲的涂姓男子，今天上午11時許到東信路工寮上班時，見年紀相仿的李姓男子也在內，遂向李男追討之前欠下的100元；由於李男派遣工資歷比涂男資深，對於新進的涂男向他追討100元，一時惱怒怒嗆對方：「討什麼討！」。

李男隨後從辦公室某處，掏出一把槍，朝涂男比畫，作勢朝涂男開槍；涂男被李男突然舉動嚇壞，但也氣到向轄區基隆市警二分局東光派出所報案。

警方獲報調閱路口監視器查出李男去向後，於案發1小時後，循線在李男友人住處逮到他，再帶著李男至東明路一處停車場附近草叢中，尋獲被李男丟棄的90改造手槍。

據指出，李男持有的改造手槍，槍枝鏽蝕嚴重，是否具有殺傷力，已送刑事局鑑定中；至於槍枝來源，李男辯稱是他之前跟的大哥所有，卻說不出大哥名字。警訊後，將李男依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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