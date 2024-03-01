男子中捷車廂「亮槍」 乘客還原現場：實在是嚇壞了

葉嫌在中捷車廂內亮假槍，乘客從豐樂公園站奔逃。（讀者提供）

2024/03/01 13:32

〔記者黃旭磊／台中報導〕35歲葉姓男子昨晚（29日）在台中捷運車廂內，從知名拉麵店紙袋內拿出玩具槍嚇乘客，超過30名乘客從豐樂公園站逃出車廂，警方查出葉嫌有思覺失調症狀曾強制就醫，而乘客還原當時狀況，餘悸猶存稱「實在是嚇壞了」。

台中市第四分局表示，葉嫌於2月29日晚間到中捷市政府站旁一蘭麵館用餐後，搭乘捷運往烏日高鐵站欲回西螺住處，約晚間7點許，於中捷豐樂公園站30號車廂內從拉麵紙袋內拿出玩具槍，乘客受到驚嚇紛紛逃開，由於葉嫌頭戴安全帽有可能傷人，中捷立即疏散乘客。

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警方在烏日站外控制葉嫌行動，從身上起出美工刀、剪刀各1把，至於疑似槍枝遺留在車廂內也查獲扣案，火速送往南屯派出所偵訊，今天（1日）上午10點許移送地檢署偵辦。

當時在車廂內的乘客向本報表示，29日晚上約7點20分，這名戴安全帽男子拿假槍朝乘客開槍，並走到隨車員身旁挑釁造成恐慌，實在是嚇壞了。

由於是下班尖峰時段，3節車廂內有超過30名乘客從豐樂公園站逃出，女旅客拿行李箱差點跌倒，男學生還用手機拍下畫面，葉嫌一度下車疑似將假槍包在紙袋內嚇人，隨即折返車廂繼續搭往烏日站。

乘客表示，隨車員與另一名即時衝出的女性站員先前來處理，其餘乘客紛紛奔逃。後續又看到女性保全員前來協助，但遲遲沒有見到警察前來，後續因已經逃出捷運站，所以不清楚經過，不過在站外約10分鐘後，才有一輛警車前來支援。

警方表示，葉嫌未具身心障礙資格，但在雲林縣曾被強制送醫治療，落網後稱玩具槍為「防身用」，後又改口說拿來嚇人，由於捷運內攜帶刀械或易燃物品涉及刑法第151條恐嚇危害公眾安全罪，警方依現行犯逮捕並將其移送地檢署偵辦。

葉嫌戴安全帽走出車廂，手伸進拉麵紙袋對準乘客。（讀者提供）

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