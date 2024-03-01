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首頁　>　社會

男捷運車廂亮槍 中市議員籲加強安全管控

警方於烏日站逮捕葉嫌（紅圈處）。（讀者提供）

警方於烏日站逮捕葉嫌（紅圈處）。（讀者提供）

2024/03/01 11:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線昨晚發生一名疑似思覺失調男子在豐樂公園站手持黑色槍狀物體把玩，幸遭警方制伏，對此，市議員對隨車人員反應迅速即時應予肯定，但也請市府應該強化車站及車廂安全管控的作為，警方趕到現場時間制服嫌犯的時間等相關問題應該說明。

中市議會交通地政委員會召集人黃馨慧肯定第一時間站內隨車人員立即疏散該車廂內乘客的措施，也肯定捷警隊警力迅速到場控制行動。

民進黨中市議員陳淑華表示，對隨車人員反應迅速即時應予肯定，針對嫌疑者或精神障礙者無法從外表上去判斷他的行為，所以應該強化車站及車廂安全管控的作為，落實人員的訓練，強化在通訊、車廂監視設備、宣傳大眾運輸安全，徹底做到維護乘客安全。

市議員周永鴻說，捷運公司跟捷運警察應該好好檢視捷運維安的流程。例如，為何嫌犯被趕下車後，沒有捷運公司或警察人員處置，還讓嫌犯可以轉搭下一班車到烏日？另外，根據北捷的鄭捷事件經驗，當車站或車廂上發生問題，捷運是否應該過該站不停？中捷公司是否在事發後有採取過站不停的措施？捷運警察隊從接到報案到趕往現場制服嫌犯花了多久時間？這些問題中捷公司和警察局都應該向市民說明。

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