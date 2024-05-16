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中國人當操盤手！ 台人赴日組詐團機房、車手一條龍服務 5人起訴

台灣人疑受中國人指示前往日本組詐團騙日本人，台日檢警合作一舉破獲。（記者黃佳琳翻攝）

台灣人疑受中國人指示前往日本組詐團騙日本人，台日檢警合作一舉破獲。（記者黃佳琳翻攝）

2024/05/16 10:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年1月，日本婦人被詐騙集團假冒檢警手法差點騙走500萬日圓，經日本警方介入調查，發現詐騙集團竟來自台灣，經通報我國刑事局協助後，雄檢指揮偵辦，在桃園、高雄、台東等地陸續逮捕涉案的詐團成員；據悉，陳男為首的詐騙集團幕後操盤手疑為中國人，雄檢今偵結起訴陳男等5人，並持續擴大偵辦中。

雄檢指出，來自台灣的集團今年1月以假檢警詐騙手法，誘使一名日本婦人把錢滙到指定帳戶，幸被害人察覺有異與日本警方配合，1月17日上午10點由被害人將裝有500萬日圓假鈔的塑膠袋掛在住處門把上，來自台灣的林姓男子當車手，依指示前往取款時，被埋伏的日本警方當場逮捕。

日本警方循線追查後，發現詐騙集團竟來自台灣，經通報我國刑事局後，台日兩國分頭進行追捕；台灣方面，由雄檢檢察官李侑姿指揮刑事局國際刑警科等單位，陸續在桃園、高雄、台東逮捕主嫌陳姓男子（27歲）、許姓男子（25歲）及陳姓男子（33歲）、郭姓男子（23歲）及謝姓男子（27歲），並在他們的租屋處搜出非制式手槍2枝、彈匣 4個、子彈11發等證物，檢方複訊後向法院聲押陳男4人獲准，郭男因坦承犯行獲交保。

日本警方部分，則在日本關西地區逮捕林姓、江姓男子（2人所涉案件分別在日本檢察廳及法院偵審中，現均羈押於日本看守所），林、江兩人去年5月29日搭機前往日本關西地區，並招募黃男（所涉案件業經日本法院判決確定，目前於日本監獄執行中）擔任車手，待集團成員以假檢警詐術成功詐騙多位日本民眾，被害人交付提款卡及存摺給詐團成員後，江、黃再依指示前往當地ATM提領款項，總計提領46次，合計提領2127萬日圓。

據悉，陳男雖然掛名詐騙集團負責人，但背後的操盤手疑為中國人，目前檢警已掌握其身分，今偵結後先依詐欺、槍砲等罪起訴陳男5人，並擴大追查有無其他台人及金錢流向。

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