代價1.1億！彰化3家電鍍廠偷排廢水 財產全沒了

法務部行政執行署彰化分署以10年時間，強制執行3家電鍍業者偷排廢水污染農田的整治費用1.1億多元，業者所剩最後一筆共有的農地被拍賣後，才全部繳清款項，付出慘痛的代價。（圖由彰化分署提供）

2024/05/16 10:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣3家電鍍工廠為節省環保成本，共同埋設暗管偷排廢水長達15年，最終付出1.1億代價。法務部行政執行署彰化分署扣押了業者的所有財產，包括土地、建物、工廠機具及保險解約金，歷經10年催繳，日前終於完成最後一筆1500萬元，業者財產幾乎化為烏有。

彰化分署表示，這起強制處分案件的移送機關是彰化縣環境保護局，為業者埋設暗管排放電鍍廢水，導致重金屬污染農地，經移送機關核算代履行費用高達1億1005萬0215元，並於2014年時移送彰化分署強制執行，今年宣告完成。

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彰化分署指出，3家電鍍工廠業者，在2013年間被查獲用暗管及共管非法繞流的方式，直接把工廠廢水排放到農田灌溉溝渠的東西三圳，經查獲移送法辦，業者被起訴判刑外，另被環保局核算應連帶繳納代履行費用及後續再追加的金額高達1億多元，彰化分署從2014年收案後隨即進行扣押存款及查封不動產、生產機具、車輛等執行行為。

扣押拍賣後還是不足以清償，業者改分期繳納代履行費用，好不容易才在2017年繳清第一次移送的8千多萬元金額，才想終於能喘口氣了，無奈環保局同一年後續又追加代履行費用2200多萬元，晴天霹靂的消息，讓業者難以接受。

彰化分署依法繼續強力執行，再執行3家業者的土地、建物、車輛及保險解約金等物還是不足額清償，仍有1500萬元差額，最後業者能拍賣的財產，剩1塊共同持分的農地，經過多次拍賣程序，最終以1512萬元拍出，足繳剩下不足清償的金融，業者因此身家財產幾乎化為烏有，難以翻身。

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