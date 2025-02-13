起訴書曝光！中國看衰侯友宜 指示張顯耀發布民調拉抬「郭柯配」

前立委張顯耀被控疑似接受中國代理人指示，於總統大選時支持特定候選人組合，橋頭地檢署昨天依涉犯反滲透法起訴。（資料照）

2025/02/13 10:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕前立委張顯耀前年總統大選期間涉嫌配合中國介選，為郭台銘拉抬聲勢，昨天被橋頭地檢署依涉反滲透法罪嫌起訴，起訴書中明載，中方當時已看衰國民黨候選人侯友宜選情，透過滲透來源周姓、卞姓、及旅日賈姓、李姓等中國人士傳話，指示張顯耀發布民調、辦論壇等方式，力促國民黨將原總統參選人侯友宜撤換改由「郭柯配」上陣。

張顯耀前天則發聲明強調，相關指控訊息完全不實在；同時否認曾與中國高層會面、中國正面看待柯、郭配的態度亦非事實。並表示，2023年大選期間，人民對柯侯配、郭柯配或其他組合，都有自由選擇權利，他多年來從事國際與兩岸事務研究並服務於海基會、陸委會等公職，委託國內具公信力民調單位進行選前民調，並無散布假民調情況。

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前年總統、立委選舉期間，橋頭地檢署偵辦多起揪團到中國接受落地招待的介選案件，前年12月間傳喚中華致公黨副主席徐少東等人，依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法聲請法院羈押禁見徐少東獲准，檢調過濾徐少東手機訊息，意外發現張顯耀與徐少東的通話錄音，掌握張顯耀與徐少東均受中共指示對台滲透，意圖影響台灣選舉。

起訴書中明載，張顯耀明知國民黨已於2023年5月17日正式徵召侯友宜為國民黨總統候選人，中國為介入並操縱台灣總統選舉結果，藉由滲透來源指示張顯耀配合拉抬當時擬參選人郭台銘聲量，促使國民黨將原總統參選人侯友宜撤換，改由郭台銘代表國民黨參選總統並搭配時任民眾黨主席柯文哲作為副總統人選，促成「郭柯配」。

張顯耀遂於2023年8月4日召開「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響」論壇，並召開記者者會接受媒體採訪，替郭台銘宣傳。又發布「若郭台銘與柯文哲合作參選，3組候選人支持度：賴清德35.64%、郭柯配34.8%、侯友宜17.4%」之民調，並表示：郭台銘是未來在野力量整合的關鍵，如果郭台銘與柯文哲合作，郭柯配的民調將與賴清德不相上下。

接著又在同年9月6日草擬「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」文件，再將該文件轉交周姓等中國官方高層，以書面方式宣誓在台支持郭台銘參選，並於9月11日親自前往中國會見全國政協主席王滬寧等人確認郭台銘參選之實際計畫。

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