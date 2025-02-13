假老二民調、數十萬指甲剪介選 吳靜怡：背後是否同樣的人？

立法院國民黨團總召傅崐萁先前曾透過花蓮「戰天下」公司，向近40位國民黨立委提供指甲刀修容組等競選小物，遭質疑：「這些禮品哪裡來的？中國來的嗎？」（資料照，民進黨桃園市議員劉仁照提供）

2025/02/13 09:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立委張顯耀被爆前年總統大選期間與義联集團總裁林義守，透過柯文哲大帳房李文宗帶話，向柯傳達中國立場，柯疑似藉此透過幕僚與中方高層接觸。媒體人吳靜怡對此發文質疑，連國民黨都避而不見的張顯耀，怎麼會跟柯文哲這麼好？另針對立法院國民黨團總召傅崐萁先前曾透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物，吳靜怡也質疑，從民調到數十萬支指甲剪，一邊影響總統大選，一邊透過競選贊助造成國會亂象，「兩隻手的背後，會不會都是同樣的人？」

吳靜怡在臉書發文指出，去年的總統選戰，有人利用民調介選，會不會也有人利用大量指甲剪？她表示張顯耀涉受中國指示，以「兩岸圓桌論壇協會」發布民調等方式幫郭台銘拉抬聲勢，昨偵結依反滲透法等罪嫌起訴張顯耀。

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吳靜怡質疑，連國民黨都避而不見的張顯耀，怎麼會跟柯文哲這麼好？到底是張顯耀利用柯文哲拉抬郭台銘達成目標，又或者柯文哲和李文宗是為了訊息中的上億募款而合謀張顯耀，柯文哲從美國掉了手機之後返台，常常出入郭台銘家也在運作「柯郭合」，當郭台銘富士康面臨查稅問題時，柯文哲再轉向去談「侯柯配」，然後再撕毀協議，用著假老二戰術打完總統大選。

吳靜怡指出，支持中華民國的鐵藍以為國民黨成為立院大黨閃耀的「施華洛世奇」，沒想到變成幾萬支指甲剪就能收買的「濕滑落試萁」，從違法亂憲到亂刪預算！

吳靜怡質疑，從民調到數十萬支指甲剪，一邊影響總統大選，一邊透過競選贊助造成國會亂象，指甲剪、帽子、環保袋加起來總額恐怕超過兩千萬，兩隻手的背後，會不會都是同樣的人？國安局應該要查。

吳靜怡也提到，一樣的廠商、物品，葉元之用發票進行申報，徐巧芯沒申報是收受賄賂之嫌嗎？內政部應該要擴大查辦。

吳靜怡也指出，根據「內政部99年8月5日台內民字第09901493831號函」，「僅新臺幣2千元以下之實物政治獻金屬得免記載事項，至於超過上開金額之實物政治獻金或其他政治獻金，均應依規定記載於收支帳簿」。她質疑「這些大量饋贈指甲剪，每位立委額度都是二十八萬七~阿罷之！」

檢方認定，張顯耀接受中國指示在台灣為郭台銘參選總統一事宣傳、助選，昨天依反滲透法起訴。（資料照）

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