任罷免邱鎮軍領銜人 9旬國寶作家李喬：「台灣有難」我選擇站出來

李喬接手，擔任苗二選區立委罷免領銜人。（民眾提供）

2025/02/13 09:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全國各地民團發起罷免藍委。不過，苗栗縣議員曾玟學指苗栗縣第二選區立委罷免領銜人傳因壓力退出，並指「令人挫折且熟悉的窒息感、籠罩著苗栗山線」。不過，今天（13日）早上又傳，高齡90歲國寶級作家李喬出面，親自擔任領銜人，讓罷團士氣大振。

民團「苗栗國罷免立委連線」於社群軟體PO文說，週一全國罷團迎來第二波送件，但同日上午，苗栗罷免團隊的夥伴也收到原第二選區領銜人因受極大壓力不得不推辭的消息，也因此，當天下午僅能由一選區領銜人代表現身聲援各地罷免團隊，儘管此狀況無疑對團隊而言，形成莫大壓力，就怕辜負每份連署公民朋友的期盼，而在最困難的時候，他們收到了李喬老師願意擔任苗栗第二選區領銜人的訊息，那是十足的鼓舞，卻也讓他們感到不捨與憤怒。

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「苗栗國罷免立委連線」也指出，不捨的是李喬老師現年已邁入90歲，仍選擇為台灣大地一戰，儘管這就如他畢生的信仰，憤怒的是，藍白兩黨可以怎樣蠻橫與粗鄙，國會亂政地方施壓，需使其堅定反抗意志要為家鄉而戰。

李喬在聲明強調，其用一生書寫台灣故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志。如今面對民主遭威脅，台灣有難，選擇擔任領銜人，是身為台灣公民的責任更是義務。曾玟學說，他也是今天早日才獲悉消息。

【李喬聲明全文】 我是李喬，我用一生在書寫臺灣的故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志。如今，面對民主遭受威脅，臺灣有難，我選擇站出來，擔任苗栗第二選區罷免立委邱鎮軍的領銜人，這是我身為臺灣公民的一份責任，更是義務。 臺灣的民主是靠無數人的奮鬥得來的，絕不能因威脅與恐懼而退縮。立法委員應該為民服務，而非背離選民、傷害地方。當政治權力偏離正道，人民就應該站出來，以行動反抗不公。罷免是一種民主機制，不是個人恩怨，而是捍衛選民意志的必要手段。 我生於這塊土地，一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理，如今，我選擇以行動來書寫歷史，堅守我們的獨立精神，拒絕屈服，這是為苗栗人發聲、為台灣人民發聲。

李喬接手，擔任苗二選區立委罷免領銜人。（民眾提供）

李喬接手，擔任苗二選區立委罷免領銜人。（民眾提供）

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