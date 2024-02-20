酒駕男撞死單親父求以戴電子腳環換交保 高院裁定延押2月

男子李佳修（左）無照酒駕撞死單親父親，一審被重判7年2月，全案已上訴，高等法院認定李有逃亡之虞，裁定延押2個月。（記者楊國文攝）

2024/02/20 15:31

〔記者楊國文／台北報導〕男子李佳修涉無照酒駕超速撞死王姓單親父親，台北地院合議庭認定李惡性重大，判7年2月徒刑，李上訴後認罪、但認一審判刑過重，請求讓他以15萬元交保，並願意配戴電子腳環、每天向警方報到，以替代羈押，但高院認定李有逃亡之虞，裁定自2月28日起延押2個月。

前年11月14日凌晨，李佳修等6男1女從夜店狂歡後，李男無照酒駕與江姓少年分駕兩輛車在台北市區競速狂飆，行經行政院旁的車行地下道時，李男煞車不及撞翻王姓男子駕駛的前車，王男因此枉死，李男一度要求同車另名少年「揹鍋」，還試圖搶奪警槍，直到警方開槍才被制伏。

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台北地檢署以公共危險罪章的酒駕致死罪起訴李男，為北院首件國民法官參案案；江男被移送少年法庭審理。

李男在北院審理時承認酒駕撞死王男，並對死者與其家屬感到抱歉，他還說自己抄寫30遍經文、悔過書；死者王男的母親則在法庭指證室泣訴，兒子患膽道閉鎖症，很多東西不能吃，仍努力活著卻被酒駕撞死，「我無法原諒李男」，請求從重量刑。

檢方論告批評李男酒駕目的是為了飆車，酒測值竟高達1.085，嚴重超標4倍，3公里多的路程只花1分52秒，是一般車速的2倍，造成王男枉死，建請判刑7年6月至9年。北院將李判刑7年2月，全案上訴高院。李涉犯妨害公務罪部份，判拘役50天，得易科罰金5萬元確定。

日前，高院提訊李男，李男透過律師當庭指出，坦承酒駕致死罪行，亦配合審判，他舉其他酒駕案件認為，如北院審理富商3度酒駕案仍給予交保，希望自己也能獲得交保。目前，正和死者家屬談和解，若他獲交保，將努力工作賺錢來賠償、彌補被害人損失，並表示盼能以15萬元交保、並搭配配戴電子腳環等電子監控、每天向警方報到等方式，代替羈押。

高檢署蒞庭檢察官廖先志當庭表示，李犯行重大，仍有羈押原因和必要性，建請高院繼續羈押李。

高院裁定指出，李男案發後，隨即要求同車的曾姓少年與他互換位置，而從副駕駛座離開車輛，且與獲報到場警員發生衝突，經警員持槍射擊後才停止，被依妨害公務罪判決拘役50日確定，其迴避司法追訴事證明確。

而本案中，李男涉犯罪行重大的酒駕致死案，一審被判處7年2月重刑，客觀上李畏罪逃匿、規避之可能性更高，加上李的罪行不僅侵害死者生命法益，對社會治安亦危害重大，認定仍有羈押必要，無法從交保、限制住居、配戴電子腳環等侵害較小手段替代羈押，裁定自2月28日起延押2個月。可抗告。

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