酒駕撞死孝子重判9年 國民法官判決 全國首宗定讞

國民法官判決全國首宗定讞。圖為示意圖。（資料照）

2023/09/15 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院首件採國民法官制的審判案件，男子高翊峻酒駕撞死五十二歲孝子陳順隆肇逃案，基隆地院國民法庭八月四日依酒駕致人於死、肇事致人死亡逃逸兩罪，對高男量處「重度」的九年徒刑；本案雖是國民法官法制度上路以來的第三件判決，但由於檢、辯雙方都接受一審判決，未提出上訴，全案已於九月六日判決確定，成為全國第一件判決確定的國民法官案件。

陳順隆家屬︰尊重國民法官判決

高男的委任律師洪大植表示，他上月廿一日去基隆看守所律見高男時，高很後悔犯下酒駕致死案，表明願意接受一審判決結果，不想再上訴，想趕快執行。

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陳順隆的家屬也透過律師彭傑義表示，尊重國民法官的判決，希望盡快回歸正常生活；檢方則表示尊重一審判決結果。全案於八月四日宣判，高男、檢方與陳順隆家屬，於上月十七日收到判決書後，皆未提上訴，全案於九月六日確定。

廿二歲高男今年一月在基隆市友人租處飲酒後，清晨酒駕撞死陳男後棄車逃逸，十一小時後才投案，酒測值只剩每公升○．○六毫克。

由六位國民法官與三位職業法官組成的合議庭審理時，高男主張肇事時他並未喝醉，可以安全駕駛；檢方則提出監視器影像，指高男駕車之前，站都站不穩、走路搖晃，開車時超速、過彎跨越雙黃線，證明已不能安全駕駛。

合議庭認定高男酒駕跨越雙黃線，在肇事地點可以看見死者，卻辯稱只見到違停車輛，顯與正常人視野不符，且高男平時有睡眠障礙，肇事後竟能入睡，顯然是因不勝酒力所致，認定犯案時已不能安全駕駛，量處九年刑。

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