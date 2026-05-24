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    首頁 > 國際

    荷莫茲海峽有望重新開放 川普宣布：美伊協議已大致談妥

    2026/05/24 06:39 即時新聞／綜合報導
    川普23日表示，美國和伊朗之間一項廣泛協議已經「基本達成」，荷姆茲海峽將重新開放。（法新社）

    川普23日表示，美國和伊朗之間一項廣泛協議已經「基本達成」，荷姆茲海峽將重新開放。（法新社）

    美國與伊朗之間延宕已久的和平協議有了最新進展，美國總統川普23日表示，美國和伊朗之間一項廣泛協議已經「基本達成」，荷姆茲海峽將重新開放。

    綜合外媒報導，川普在他「真實社群」（Truth Social）發文提到，23日稍早他在白宮和沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、埃及、約旦、巴林等國家的領袖，以及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）進行一次非常順利的談話。談話中討論了伊朗議題，以及一份關於和平的合作備忘錄相關事宜。

    川普表示，「一項協議已大致談妥」，尚待美國、伊朗及上述各國的最終定案，另外他也和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，過程同樣順利。川普指出，「目前正在討論這項協議的最終細節，將於近期宣布」，荷姆茲海峽也將開放。

    一位知情人士透露，川普在即將敲定的最新版本備忘錄中，將結束與伊朗的敵對行動，同時逐步重新開放荷姆茲海峽，並結束美國對伊朗港口的封鎖行動，同時也會解凍部分存放在伊朗境外銀行的伊朗資產。

    不過伊朗《法斯通訊社》（Fars News Agency）報導駁斥川普說法，表示川普對於重新開放海峽的說法並不屬實，根據美伊雙方的最新提案，未來荷姆茲海峽將繼續由伊朗控制。

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