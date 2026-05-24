白宮外崗哨連串槍響 歹徒駁火重傷送醫不治

白宮附近於23日傍晚傳出槍響，特勤局人員正在周邊巡視中。（路透）

首次上稿：07:18

更新時間：08:18（嫌犯送醫不治）

美國華盛頓特區鄰近白宮區域當地時間23日傍晚（台灣時間24日清晨）傳來一連串槍響，特勤局人員迅速行動應變，事發當下美國總統川普正在白宮內。消息人士指出，有男子持槍向白宮外的特勤局崗哨開槍，雙方交火連開數十槍，開槍的嫌犯已落網，但受傷命危，送醫搶救宣告不治。

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綜合外媒報導，執法部門消息人士透露，23日傍晚這起槍擊事件發生在白宮附近，造成兩人受傷，包括槍手和一名路人，這名槍手當時向白宮外的特勤局崗哨開槍，而特勤局人員隨即開槍還擊，雙方約開了15到30槍，歹徒被擊傷，雙方駁火過程中，一名路過的旁觀民眾被波及受傷。

多名記者在白宮北草坪 迅速被帶入室內避難

當下在白宮內工作的媒體記者說，先聽到數十聲槍響後，特勤人員大喊「趴下」、「有人開槍」，在白宮北草坪的記者們迅速被帶進白宮內的記者室避難，後續特勤局人員封鎖記者室，以策安全，直到晚間6點45分才解除封鎖。據了解，在槍擊事件發生當下，川普正在白宮內。

特勤局表示，目前已獲報，槍擊事件發生在特區西北的賓夕法尼亞大道與17街附近，距離白宮僅有1個街區。聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，已派員前往現場支援特勤局，警方也正在針對槍擊事件反應，「將會在條件允許下向大眾通報最新情況」。

消息人士透露，兩名傷者都已被送往當地醫院；槍手情況危急，送醫後宣告不治；另一受傷的路人也是傷勢也不輕。

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