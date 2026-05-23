非CPTPP會員卻擅辦活動！中國濫用APEC主辦身分惹怒各國

亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議22日在中國蘇州登場。（路透）

亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議22日在中國蘇州登場，不過中國卻被爆出利用主辦國身分，舉辦「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」 相關活動（RCEP與CPTPP首次對話）。由於中國並非CPTPP成員，且活動未經正式程序事前核准，引發會員國困惑與反彈。

根據日媒《時事通信社》報導，中國濫用APEC輪值主辦國的身分，舉辦系列活動「RCEP與CPTPP首次對話」。區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員包含中國、日本、南韓及東南亞國協（ASEAN）。不過，由於中國目前並非CPTPP會員國，卻自行策劃相關活動並邀請各國參與，部分CPTPP成員國選擇不出席以表達不滿。

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報導分析，在美國貿易政策趨向保護主義之際，CPTPP作為高標準、多邊貿易自由化協定，國際影響力逐漸提升。中國此舉被認為是為爭取加入CPTPP，並藉APEC主辦國身分，塑造自己是在亞太自由貿易議題上的主導角色。

報導指出，中國早在2021年就申請加入CPTPP，但至今尚未進入談判階段。如今傳出中國未經程序便主辦相關活動，部分成員國質疑這是「擅自舉辦」，不僅與CPTPP強調「共識」的運作原則不符，也可能對中國未來申請加入造成負面影響。

這次APEC貿易部長會議也預計討論「亞洲太平洋自由貿易區」（FTAAP），目標是在促進美國、俄羅斯、台灣等21個APEC成員國之間推動貿易自由化。中國據傳希望將透過CPTPP等大型自由貿易協定擴張，推動FTAAP實現的內容寫入共同聲明。

不過，隨著各國對中國試圖主導亞太貿易規則的警戒升高，加上這次CPTPP相關活動引發爭議，APEC共同聲明能否順利通過，仍充滿變數。

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