5度酒駕！21歲男自撞害死好友 彰檢提國民法官審判

顏姓男子酒駕搭載許姓男子不慎自撞圍籬，導致許男頭部重摔傷重不治。（民眾提供）

2023/09/13 20:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣21歲顏姓男子因4度酒駕入監服刑10月，出獄不到一週後又跑去喝酒，事後騎車搭載許姓友人，卻不慎自撞圍籬，導致許男頭部重摔，傷重不治，顏男經酒測值達1.31毫克，嚴重超標。彰化地檢署偵辦後，依酒駕致死罪嫌將他提起公訴，並提出國民法官審判。

起訴書指出，顏男曾在2021年間因2次酒駕，遭判處合併執行有期徒刑5月、得易科罰金，2022年又因2次酒駕，遭法院判處合併執行有期徒刑10月，因而入獄服刑，直到今年3月25日才刑滿出獄。

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3月31日，顏男又犯酒癮，與許男在田尾鄉龍奉宮飲啤酒盡興，兩人從早上9點喝至下午4點才離去，兩人幾乎喝得爛醉，顏男仍執意騎機車載許男離開，但騎至附近埤頭鄉中南路時，不慎撞到路旁農地圍籬而摔車，許男因頭部撞地，當場失去生命跡象，緊急送醫到院已死亡。

事後警方對顏男進行酒測，測得其酒精濃度高達1.31毫克。彰化地檢署偵查，認為顏男因犯多次公共危險罪，駕照已遭吊銷，仍不思教訓，再犯酒駕致人於死犯行，檢方認為，顏男涉及依刑法第185條之3第3款之規定，曾因酒駕有罪判決確定或經緩起訴處分確定，並於10年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

檢方也指出，顏男酒駕致人於死犯行，符合國民法官法第五條第一項第二款「故意犯罪因而發生死亡結果者」，已予以起訴，並將提出國民法官審判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

顏男酒駕搭載許男，行經埤頭鄉中南路時，不慎撞到路旁農地圍籬而摔車。（民眾提供）

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