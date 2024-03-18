大貨車拋錨「倒退嚕」打橫防翻覆 溪頭對外交通大塞車2小時

溪頭對外延溪公路因大貨車故障打橫造成雙線道都不通，連機車也一度受阻無法通行。（圖由竹山警分局提供）

2024/03/18 16:49

〔記者謝介裕／南投報導〕溪頭對外要道、延溪公路三彎路段，今下午1點左右，有輛大貨車往鹿谷爬坡方向行駛時，突然拋錨失去動力，整輛車「倒退嚕」，駕駛深恐貨車翻覆波及其他車輛，索性將車頭及車身打橫，雖順利停止貨車倒退，化解翻覆危機，卻造成延溪公路雙線道全部受阻，經大型吊車將大貨車的車頭與車身拆解分離吊走後，長達2小時的交通大塞車問題才獲解除，恢復通行。

南投縣編號151號的縣道，北起竹山鎮延平里，途經鹿谷市區，終點位於溪頭自然教育園區，全長約19公里，地方慣以「延溪公路」稱之。

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由於延溪公路腹地有限，致有的下坡路段只有1個車道，爬坡路段則有2個車道，其中又以三彎路段最危險，不但陡坡且蜿蜒曲折，因此，大貨車當下失去動力「倒退嚕」時，在後方的汽機車用路人莫不被嚇一大跳。

儘管大貨車將車身整個打橫止住車子倒退，卻也造成南下北上兩個車道全部不通，罕見地造成車輛延綿數公里的大塞車，竹山、鹿谷兩地的派出所接獲通報後，也立即趕往現場指揮交通秩序，並協助找來大型吊車，歷經2個小時努力，將大貨車的車頭與車身分解吊離方式，才讓交通恢復順暢。

南投縣警察局交通隊指出，依道路交通管理處罰條例第59條規定，汽車駕駛人，駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處，或於移置前，未依規定在車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌，或案發後無積極作為者，可處1500元至3000元不等罰鍰，也將依據此法條，對大貨車駕駛究責。

溪頭對外延溪公路因大貨車故障打橫，造成交通大塞車。（圖由竹山警分局提供）

在員警戒護下，大型吊車將拋錨橫切在路中央的大貨車進行拖吊作業。（圖由竹山警分局提供）

溪頭對外延溪公路因大貨車故障打橫造成交通大塞車，經大型吊車把車頭先拖離後，受阻的交通才恢復通行。（圖由竹山警分局提供）

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