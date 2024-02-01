南投縣30固定測速績效出爐 溪頭151線讓國庫進帳千萬

溪頭自然教育園區對外151縣道唯一的1支固定式測速照相桿，去年開出的違規告發單居全縣之冠，而有「測速金雞母」封號。（資料照，記者謝介裕攝）

2024/02/01 09:46

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「溪頭」自然生態及山林資源豐富遠近馳名，更是國內的避暑勝地，去年入園遊客達205萬人次，再創新高，據警方統計，溪頭對外聯絡幹道151縣道上唯一的固定式測速照相機去年告發違規告發達6534件，居全縣30處固定測速點第一名，意味遊客數多寡與交通違規率高低呈正比。

縣道151號北起竹山鎮延平里，途經鹿谷市區，終點位於溪頭自然教育園區，全長約19公里，地方慣以「延溪公路」稱之，也是溪頭對外主要幹道。據管理溪頭自然教育園區的台大實驗林管處統計，2021年入園遊客量約134萬人次，2022年增加40萬人次達174萬人次，去年再創新高達205萬人次，也將嘉義縣阿里山擠下冠軍寶座，成為交通部觀光署統計的「森林遊樂園」類別中，遊客數最多、國人最喜愛的第一名森林園區。

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不過，比較讓外界出乎意料之外的是，交通違規件數也隨之增加，南投縣警察局交通隊說，延溪公路最高時速限制為50公里，依道路交通管理處罰條例相關規定，汽車超速20公里以內罰1600元、超速20至40公里罰1800元、超速40至60公里罰2000元，以此類推，最多可罰到2萬4000元，若以最低罰款為計算標準，溪頭測速照相桿去年開出的告發單計有6534件，公庫進帳至少千萬元以上，也令地方民眾打趣表示，此照相桿被稱為「測速金雞母」，還真的非浪得虛名！

南投警方說，全縣目前設有30處固定測速點，去年一整年開單最多的是上述溪頭對外的151線，第2名是草屯鎮富林路一段579號前測速桿，共開出5499件，名間鄉台16線及台3線路口則以3646件居第3名，同時警方也再度提醒民眾，只要遵守交通法規及速限行駛，便不必擔憂收到紅單，也才是確保行車安全之道。

溪頭自然教育園區深受國人喜愛，每逢星期假期總吸引攬勝人潮及車潮。（資料照，記者謝介裕攝）

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