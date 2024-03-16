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用假名註冊與網拍商家爆爭執 男子偽造文書判刑

陳姓男子在拍賣網上註冊新帳號亂填資料，被依偽造文書罪判刑3月。（記者黃佳琳翻攝）

陳姓男子在拍賣網上註冊新帳號亂填資料，被依偽造文書罪判刑3月。（記者黃佳琳翻攝）

2024/03/16 09:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子在露天拍賣網站註冊新帳號，把自己的名字改為「高OO」，再亂填身分證字號，只留下正確的手機號碼，他用高男名義購買電腦記憶卡時與網路商家發生爭執，商家報警，警方循線查出他用假名，陳辯稱是擔心個資外洩才這麼做，但法官認為他是為了跟商家吵架才註冊假名，依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，2022年1月26日 ，陳姓男子在露天拍賣網站註冊新帳號，把自己的名字改為「高OO」，身分證字號和生日都亂填，順利註冊成功後，他找上溫姓網路商家購買電腦記憶卡，結果在評論區頻繁留言，商家認為被鬧場報案，檢警循線才查出是陳男亂填假資料。

高雄地院審理時，陳男辯稱，他是怕拍賣網站外洩個資、常被詐騙，所以就隨便填一個名稱，註冊新帳號只是要交易而已，手機認證也是使用自己名下的電話號碼，實際交易主體還是本人，如同作家使用筆名、藝人取藝名一樣，沒有偽造文書的想法。

但法官發現，陳男用假資料鬧場之前，曾與同一家商家發生爭執，雖然被檢方處分不起訴，但他於衝突過後註冊新帳號，目的是為了用新帳號投訴賣場，不是他所說擔心遭外洩個資或詐騙，因此認定陳男違反拍賣網站管理網站會員帳號及維護網路交易秩序，依行使偽造準私文書罪判刑3月，得易科罸金，可上訴。

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