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上班「被」休假、加班「做功德」 員工怒告公司偽造文書

陳姓男子參加勞動部勞動力發展署提出「 安穩顧用」計畫，卻被公司少報出勤，憤而提告。（資料照）

陳姓男子參加勞動部勞動力發展署提出「 安穩顧用」計畫，卻被公司少報出勤，憤而提告。（資料照）

2024/03/09 17:42

〔記者王捷／台南報導〕疫情期間許多行業被迫歇業，勞動部勞動力發展署提出「 安穩顧用」計畫，讓勞資雙方都能領獎金，但陳姓員工到某公司任職4個月，有9天明明上班，黃姓人事員卻在出勤表上排他休假，一天上班到14小時，也被少報出勤時間，有12天加班都「做功德」，他氣到提告偽造文書，台南地方法院則判處黃姓人事員緩刑2年。

黃姓人事的工作包括製作出勤明細表及計算薪資，他在未經同意下改動了陳男的出勤記錄，將這份帶有不實記錄的文書提供給勞動部勞動力發展署雲嘉南分署。

據了解，黃姓人事員有兩次偽造陳男出勤記錄，但雲嘉南分署在查訪時，勞資雙方起初對出勤紀錄都沒意見，但不知道什麼原因，陳男突然向台南地檢署提出申告，衍生這件偽造文書案。

經過調查，黃姓人事員坦承犯罪，南院審理此案時，參考勞動部的文件、出勤明細表及訪查記錄等證據，認為黃姓人事員的行為構成業務登載不實文書罪，但考量到黃姓人事員坦承犯行，且與陳男達成和解，法院決定對其處以緩刑，同時要求接受法治教育。

雲嘉南分屬則回應，陳男向本分署新營就業中心申請安穩計畫，該中心依規定於上工30日內派員查核，但雙方在訪視時都沒意見，後續陳男領完就業獎勵金後，新營中心就接到南檢來文，才提供當時訪查紀錄，如今判決出爐，分署將依相關計劃規定處理。

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