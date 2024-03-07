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高市建管處前副處長2度涉貪 更二審各判3年半

2024/03/07 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市建管處前副處長李政賢被控收賄上百萬元案，被地院依貪瀆判刑，經最高法院二次撤銷發回，高等法院高雄分院更二審昨天宣判，判處二個貪瀆罪，各處三年半徒刑，但未併執行刑。

據了解，高市知名豪宅國硯建案，因廚房施作防火隔間及防火門，疑未符合相關規定，竟由建築師出具不實的竣工檢驗報告等文件，當時的副處長李政賢涉嫌護航，讓對方在二○一三年九月取得執照。

廉政署南調組幹員曾前往李嫌住處搜索，赫然發現客廳和房間四處是洋酒和紅包，共查扣上百萬元現金，李嫌還曾把鉅額資金匯到國外，被依貪污、偽造文書等罪起訴。

李嫌否認犯行，高雄地院查無財產來源不明罪，依貪瀆和偽造文書等罪，判處二個貪瀆罪，各處徒刑四年六月，偽造文書部分則處一年兩個月，併執行刑六年八月，李不服上訴。

高雄高分院上訴審認為無法證明紅包等為建商所贈，檢方又提不出積極證據，貪瀆部分改判無罪；檢方上訴最高法院，偽造文書罪定讞，貪瀆部分發回後，仍然依貪瀆罪各處徒刑四年半，又被最高法院撤銷。

更二審昨天宣判，仍然認定二個貪瀆罪，各處有期徒刑三年半，褫奪公權三年，但因李員偽造文書部分定讞，所以未併執行刑，仍可上訴。

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