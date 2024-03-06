住處滿地洋酒和紅包 高市前建管處副處長李政賢涉收賄百萬判刑

高市前建管處副處長李政賢涉嫌收賄案，上午高雄高分院更2審判有罪。（記者鮑建信攝）

2024/03/06 09:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市建管處前副處長李政賢涉嫌收賄上百萬元疑案，檢廉人員搜索住處，查扣大批洋酒和紅包，被高雄地院依貪瀆等罪判處6年8月徒刑，經最高法院2次發回，高等法院高雄分院更2審上午宣判，判2個貪瀆罪，各處3年半徒刑，但未併執行刑。

據了解，高雄知名的豪宅國硯建案，因廚房施作防火隔間及防火門疑未符合規定，竟由建築師出具不實的竣工檢查報告等文件，再透過跑照業者向建管處申請執照，當時的副處長李政賢涉嫌護航，讓對方在2013年9月取得執照。

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廉政署南調組接獲檢舉後，曾前往李嫌住處搜索，赫然發現客廳和房間四處是洋酒和紅包，共查扣上百萬元現金，擴大追查發現李曾把鉅額資金匯到國外，並因他每年收入上百萬元，卻能匯到國外1、2百萬元，被依貪污、偽造文書等罪起訴。

李嫌否認犯行，高雄地院查無財產來源不明罪，依貪瀆和偽造文書等罪，判處2個貪瀆罪，各處徒刑4年6月，偽造文書部分則處1年2月，併執行刑6年8月，但李政賢和檢方均不服上訴。

高雄高分院上訴審認為無法證明紅包等賄款為建商所贈，檢方又提不出積極證據，此部分改判無罪，檢方上訴最高法院，偽造文書罪定讞，貪瀆部分發回後，被更1審判兩個貪瀆罪，各處徒刑4年半，又被最高法院撤銷。

更2審上午宣判，仍然認定2個貪瀆罪，各處有期徒刑3年6月，仍可上訴。

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