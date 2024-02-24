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台電專員核一廠工程動手腳 收賄77萬元撤職1年

懲戒法院一審判賈員撤職。（記者吳政峰攝）

懲戒法院一審判賈員撤職。（記者吳政峰攝）

2024/02/24 12:59

〔記者吳政峰／台北報導〕台電核能技術處一名賈姓員工任職核一廠專員期間，利用辦理採購案的機會，要求廠商先浮報價額，他再配合得標，藉以套取工程款價差，從中收賄77萬餘元，被士林地院依貪污罪判刑5年6月。懲戒法院認他違失情節重大，日前判撤職，停止任用1年。

判決指出，賈男前任職於核一廠改善工程組營繕課土木工程專員、主辦土木工程專員，負責小額採購及工程採購案的規劃、招標、履約、驗收與結算請款等業務，卻於2011年至2020年10月間，利用辦理採購案件機會，要求廠商浮報價額，並安排配合得標，以工程價格低價高報、增加不必要工項等方式，套取工程款差價，收受賄賂計77萬5222元。

士林地檢署2021年9月29日以賈員涉犯貪污治罪條例第4條的違背職務行為收賄、第5條利用職務行為收賄等罪，提起公訴，經士林地院判刑5年6月，全案上訴二審中。

台電依該公司「工作規則」第55條規定，於2021年10月16日停止賈員職務，台電員工獎懲審查委員會再決議核予賈員大過1次處分，並報請經濟部移付懲戒。

賈員主張，他的違失均屬情節輕微的非違背職務行為，動機及目的尚非惡意，且已自白並繳回犯罪所得，行為後態度良好，違反義務程度及所生損害亦非重大，仍屬適任公職，尚無處以最嚴重「撤職」懲戒處分必要。

賈員強調，擔任公職期間歷年考績多為甲等，曾獲嘉獎，其為家中主要經濟支柱，尤需撫養高齡父母及幼子，希望法官考量他平日熱心公益、勤濟孤貧等情狀，予以如降級、減俸、記過等較輕的懲戒處分。

懲戒法院一審指出，賈員掌理公共工程事務，卻未恪遵法紀，廉潔自持，利用辦理或督導採購過程多次收受賄賂，損害公務員應保有清廉的名譽，危害國家行政廉潔性，違失情節重大，失去長官信賴，撼動民眾對公務員的廉政圖像，嚴重損害政府信譽，已不具擔任公務員所必備的廉正性。

一審考量賈員違失期間、收賄次數及金額、刑事程序中坦承犯行、主動繳回犯罪所得等資料，判其撤職，停止任用公務員1年，可上訴。

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