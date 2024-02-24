新北殯儀館又爆收賄數百萬 究辦10公務員

新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室10名前、現任約僱或臨時人員，涉向殯葬業者收紅包，金額數百萬元。（資料照）

2024/02/24 05:30

〔記者王定傳、董冠怡／新北報導〕新北市立殯儀館及火化場遺體冷藏室的十名前、現任約僱或臨時人員，涉長期向殯葬業者收紅包，每具遺體收取三百至一千元不等，初估收賄金額數百萬元。

每具遺體收3百至1千元

檢廉廿一日兵分十六路搜索約談葉姓領班等五名基層人員及三名業者，訊後依貪污治罪條例諭令八人各三萬元至十八萬元不等交保；昨日再約談五名人員及兩名業者，訊後各三萬元至廿萬元不等交保。遭究辦的十名公務員，八名為現任，兩人已離職。

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檢廉去年已先偵破新北火化場公務員集體收賄案，受賄者有席姓領班等廿一人，三年來收賄逾三千萬餘元，案由新北地院審理中。

冷藏室有專人收款、分錢

辦案人員表示，部分殯葬業者因過往陋習，為求挑選冷藏櫃、使遺體進出館過程順利、或使館員細心對待遺體等，二○一六年起將現金放進棺材、夾在門縫或直接交付，行賄在冷藏室從事「洗、穿、化、殮」工作的約僱或臨時人員，該室有專人收款及分配現金。

新北地檢署檢察官許宏緯指揮廉政署，分別於廿一日及昨天分兩波展開搜索殯儀館、火化場、相關人住處等，以及約談行動。

新北市殯葬管理處副處長許力友表示，本案是殯葬處主動移送政風調查，將依規定懲處，而去年被起訴的員工皆已解職。殯葬處已將人員打散重新編組，加強督導及加裝監視器，不定期問卷查訪喪家與業者，去年五月也啟用火化爐排程系統，杜絕黑箱特權。

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