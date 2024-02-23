「這餐我請」涉賄選 苗縣議員二審仍敗訴

苗栗縣議員黃聲全否認敬酒拜票時曾說這餐我請，上訴台中高分院仍遭駁回。（資料照）

2024/02/23 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣議員黃聲全（無黨籍）被控於二○二二年競選期間，兩度於自家釣蝦場，霸氣向用餐的民眾說「這餐我請，拜託你們支持我」，苗栗地方法院認定他違反公職人員選舉罷免法判刑三年十月，褫奪公權五年，他上訴二審，宣稱僅拜票而無請客，高等法院台中分院不採信，還認為他犯後態度與素行都不佳，維持一審判決，可上訴三審。

苗檢另提當選無效之訴 二審中

苗檢另外提起當選無效之訴，苗栗地院民事庭去年五月判決黃聲全當選無效，目前二審中。

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判決書指出，黃聲全參選苗栗縣第廿屆縣議員期間，二○二二年九月十九日晚間，在他實質經營的休閒釣蝦場內，對在包廂用餐的馮姓、許姓等八位民眾敬酒拜票，還阿莎力（豪邁）說，「這餐我請，拜託你們支持我」，八人不需支付二千四百元餐費；十月廿三日，馮姓民眾又約張姓民眾共十人聚餐，黃聲全同樣到包廂敬酒拜票，尋求支持並招待約三千元的整桌餐費。

黃聲全稱未說要請客 法院駁上訴

苗栗地院一審認定，黃聲全觸犯選罷法的交付不正利益罪，判刑三年十月，參與聚餐的馮姓民眾（選民）等人，也觸犯同法的收受不正利益罪，各判刑四至六月。

黃聲全上訴二審，他宣稱「僅有拜票，請求支持，並未向他們表示要請客，不用付錢」，他還強調，兩位證人是中國嫁入台灣的新住民，證述前後不一且有語言障礙，對他不利的證詞不能採信。

高等法院台中分院認為，兩位證人從中國到台灣逾十年，已取得台灣身分證，於偵查與一審中供述詳細，並無語言不通或前後不一，黃聲全卻否認犯罪，其上訴無理由而駁回。

合議庭還強調，選賢與能攸關國家政治良窳，不應讓金錢等不正當利益介入選舉，黃聲全卻恣意破壞選舉公平，且否認犯行，犯後態度不佳，一審量處刑妥適，應予維持，可上訴三審。

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