霸氣說「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄選 二審仍判3年10月

苗栗縣議員黃聲全涉賄選，二審駁回上訴，維持一審的3年10月判決。（翻攝苗栗縣議會議事直播）

2024/02/22 12:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣議員黃聲全（無黨籍）被控於2022年的競選期間，兩度於自家釣蝦場，招待選民吃飯，他霸氣說「這餐我請，拜託你們支持我」（請託聚餐人士投票支持），苗栗地檢署依違反公職人員選罷法起訴，苗栗地院刑事庭認定他觸犯選罷法的交付不正利益罪，處有期徒刑3年10個月，褫奪公權5年，他上訴二審，宣稱只有拜票，沒要請客，高等法院台中分院認為他狡辯，維持3年10月原判決，可上訴三審。

黃聲全另外被苗檢提起當選無效之訴，苗栗地院民事庭去年（2023年）5月判決當選無效，目前二審中。

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判決書指出，黃聲全於2022年參選苗栗縣第20屆縣議員期間，於當年9月19日晚間7點許，在他實質掌控經營的休閒釣蝦場內，對具有投票權的馮姓、許姓選民，以及不具投票權的田姓民眾等8人，在包廂聚餐之際，他進入包廂敬酒、拜票，並在聚餐結束時說「這餐我請，拜託你們支持我」等語，8人遂不需要支付該桌約2400元的餐費，同年10月23日，馮姓選民又約張姓選民等，共10人至該釣蝦場聚餐，黃聲全同樣到包廂敬酒拜票，尋求支持並招待約3000元的整桌餐費。

苗栗地院一審認定，黃聲全觸犯公職人員選罷法的交付不正利益罪，判刑3年10月，另外，參與聚餐的馮姓選民等人，也觸犯收受不正利益罪，分別判刑4至6月，馮姓選民參加兩次聚餐，應執行徒刑10月。

黃聲全上訴二審，他宣稱「我當時僅有拜票，請求支持，並未向他們表示要請客，不用付錢」，他還強調，兩位證人是中國嫁入台灣的新住民，證述前後不一、彼此有差異，有語言障礙，不太了解檢察官、法官的問話，偵查及原審未指定通譯，有違反法律規定。

高等法院台中分院認為，田姓證人（參與餐會，但無投票權）、許姓證人，雖是中國人士嫁至台灣，但兩人到台灣已有10多年，已取得台灣身分證，於偵查與一審中供述詳細，並無答非所問或虛答情形，自無語言不通，須通譯翻譯的情形，亦無前後不一，黃聲全仍否認犯罪，提起上訴，並無理由而駁回。

合議庭強調，選賢與能攸關國家政治良窳，影響國家根基與人民權利，不應使金錢或其他不正利益介入選舉，抹滅實行民主政治的真意，黃聲全身為候選人，卻恣意破壞選舉公平，且否認犯行，犯後態度不佳；另考量黃聲全之賄選票數、支付的餐費金額等一切情狀，一審量處刑3年10月、褫奪公權5年，量刑妥適，應予維持，可上訴三審。

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