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競選期間招待選民吃飯 苗縣議員黃聲全賄選一審被判3年10個月

苗栗縣議員黃聲全。（翻攝苗栗縣議會議事直播）

苗栗縣議員黃聲全。（翻攝苗栗縣議會議事直播）

2023/09/21 16:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣議員黃聲全被控於競選期間，2度於自家釣蝦場招待選民吃飯並請聚餐人士投票支持，由苗栗地方檢察署依違反公職人員選罷法起訴並提起當選無效之訴。苗栗地方法院選舉法庭於5月底判黃聲全當選無效，刑事法庭也認黃犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付不正利益罪，處有期徒刑3年10個月。褫奪公權5年。可上訴。

判決書指出，黃聲全於去年參選苗栗縣議員第20屆第5選區縣議員時，為求能順利當選，於去年9月19日晚間7點許，在由其實質掌控經營的休閒釣蝦場內，趁具有投票權的馮姓、許姓選民及不具投票權的田姓選民等8人在包廂聚餐之際，前往該包廂敬酒、拜票，並在該包廂聚餐結束欲結帳時，走進包廂向馮姓選民等人說「這餐我請，拜託你們支持我」等語，致馮等8人均無須支付該桌約2400元的餐費。

去年10月23日，馮姓選民又另約張姓選民等共10人前往該釣蝦場聚餐，黃聲全同樣到包廂敬酒拜票，尋求張姓選民等其他人投票支持他，當天整桌餐點同樣是黃聲全招待，價值約3000元。

合議庭法官審理後，依照參與聚餐的馮姓選民等人證述，及黃聲全對該家釣蝦場有實質掌控經營等事實，認為黃聲全犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付不正利益罪，處有期徒刑3年10個月。褫奪公權5年。

另外，參與聚餐的馮姓選民等人，也因犯有投票權人收受不正利益罪，分別被處4到6個月有期徒刑。其中馮姓選民參加2次聚餐，應執行有期徒刑10個月。全案可上訴。

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