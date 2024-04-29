台中理專冒名吸金3000萬 運彩公會理事長何昱奇提告捍清白

何昱奇（左）今天偕同律師到台中市調查處正式提告。（記者許國楨攝）

2024/04/29 18:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名楊姓女理專，涉嫌冒用運彩公會及理事長何昱奇的名義，以開彩券行為由招攬投資吸金，繼初估約20人上當，被害金額1500萬元，經媒體披露後，被害人數更是增加到30人，受騙金額超過3000萬元，何為此在今天偕同律師到台中市調查處正式提告，除捍衛清白也呼籲民眾不要再上當。

何昱奇表示，該名楊姓女子從事保險經紀人及理專，因與妻子認識，知悉他是運彩公會理事長，至少在2年間持續向熟識客戶或友人遊說，以可以代表他個人的名義，對外招攬投資彩券行，且為了取信他人，她還偽刻印章，製作偽造運彩公會授權合約書跟印章，騙取投資吸金。

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這些投資人原本每月都會收到固定的「投資分紅」獲利，但近日該名女子突然失聯，因此找上他查證，全案才因此曝光，何說，他透過管道連絡上楊女質問此事，對方雖承認有這些行為但強調正在處理中，該退款給投資人的款項一定會依約定退還，但事實卻是使出拖延戰術，並未付諸行動。

初估包括汽車材料業者、美甲工作者在內的被害民眾，昨日初步清查就約有20人上當，被害金額達1500萬元，經媒體發布訊息，又有被害人主動找他，被害人數增加到30人，受騙金額超過3000萬元。

何昱奇強調，因事關公會及其名譽，特地與數名被害人聯絡後，今日偕同律師一同前往台中調查處報案，對楊女提告偽造文書、銀行法及妨害名譽等罪，除呼籲民眾不要再上當，也希望能儘速查明還有多少被害人及受騙金額，並儘速扣押楊女財產，保障被害人權益。

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