遠雄大巨蛋案 李述德、趙藤雄等6官商延長境管8個月

涉遠雄大巨蛋案李述德、趙藤雄等6官商恐逃亡，高院裁定延長限境8個月。（記者楊國文攝）

2024/02/16 15:09

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九愛將、北市府前財政局長李述德、遠雄集團創辦人趙藤雄、新北市議員周勝考等6人，分別涉及圖利、證交法、收賄等罪，一審判李9年、趙7年、周10年徒刑，已上訴高等法院審理中；高等法院認為，李、趙、周等6人涉犯最輕本刑為5年或7年以上徒刑的重罪，且有逃亡的高度可能，裁定6人自2月19日起均延長限制出境、出海8月。可抗告。

高院裁定指出，台北地院認定李述德涉犯貪污治罪條例的圖利罪、新北市議員周勝考、營建署前城鄉發展分署長洪嘉宏涉收賄等罪，且涉嫌重大；趙藤雄、遠雄建設副總許自強涉證交法特別背信罪，且其犯罪所得達1億元以上，至於台灣建築中心前執行長許銘文涉圖利罪雖然一審判無罪，但檢方已提起上訴，依相關事證，趙藤雄、許自強、許銘文均犯罪嫌疑重大。

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高院認定，李述德、趙藤雄等6人所涉貪污、圖利、證交法特別背信罪等罪嫌，都是最輕本刑為5年或7年徒刑以上的重罪，可預期有逃亡的高度可能性，加上李、趙等6人曾為中、高階公務員、或是民代、企業負責人、中高階主管，具有一定的資力及人脈，具逃亡境外的能力，足認有逃亡出境之虞，仍有繼續限制出境、出海必要，因此裁定6人均自2月19日起延長限制出境、出海8月。

另外，周勝考原先必須每週1次向警局報到，高院考量周具保金額達4千萬元，金額甚高，迄今均定期報到，且將滿68歲並有心血管等疾病，改為每2週的週一中午12時至晚間9時向警局報到即可。

檢方調查，北市府為取得大巨蛋土地而大幅舉債，每年須支付融資利息3.7億多元，透過營運權利金紓解財政負擔，時任北市府財政局長的李述德，身為大巨蛋案甄審委員、召集人及會議主席、議約主談人，為解決大巨蛋議約歧見，擅自在2004年9月23日的議約會議上，向市府人員及市府委託的顧問誆稱：「就照9月20號協商的結論…特別由遠雄董事長跟市長親自見面…大家有共識」。

該次議約會議錄音檔案事後流出，各界質疑馬英九與趙藤雄在北市府密會30分鐘，雙方十多名代表，磋商出0權利金等共識，造成北市府無法取得50年營運權利金，損失30.42億元。

北檢勘驗會議錄音後認為，李述德在議約過程中不僅未提高違約金門檻，反而降低金額，使遠雄每次違約時能減免支付600萬元違約金，以致北市府無法有效監督、要求大巨蛋依約履行並確保施工及營運品質，依圖利罪嫌起訴李述德，北院依圖利罪判9年徒刑。

至於趙藤雄，北院認定趙為加速推動開發案都市計劃審議及環評審查，以遠雄集團土方清運工程交由時任新北市議員周勝考實際掌控經營竹勝益營造公司，涉嫌行賄周以其議員職務要求新北市官員舉辦環評公聽會。

此外，趙藤雄另涉行賄官員協助推動土城開發等案判刑7年、周判10年。

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