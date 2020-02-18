為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

遠雄弊案》趙藤雄父子、李述德、周勝考 限制出境8個月

遠雄集團創辦人趙藤雄（見圖）本月19日起限制出境、出海8個月。（資料照）

遠雄集團創辦人趙藤雄（見圖）本月19日起限制出境、出海8個月。（資料照）

2020-02-18 19:30:16

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理遠雄大巨蛋等弊案，目前仍在準備程序階段，因應限制出境新制上路，每次限境以8個月為限，北院合議庭評議後裁定，遠雄集團創辦人趙藤雄及次子遠雄人壽總經理趙信清、前財政部長李述德、台建中心前執行長許銘文、新北市議員周勝考等8名被告，本月19日起限制出境、出海8個月。

台北地檢署2018年10月31日起訴遠雄集團弊案，依違反貪污治罪條例圖利、證券交易法非常規交易等罪，起訴趙藤雄父子與李述德等31人。北院日前傳喚8名被限制出境的被告到庭調查。

趙藤雄說，他從未在國外工作或生活，英文也不是非常熟練，在台與妻同住，2小孩跟孫子也都在國內，且他最近身體非常不好，隨時需就醫，且他是國內最大建築公司創辦人，有充分勇氣和意願配合司法爭取清白。

趙信清堅稱他沒有犯罪，涉重罪不能和有逃亡之虞混為一談，留學經驗也不能成為限制出境的合理事由。

前財政部長李述德說他沒有逃亡意圖，他的工作和經濟來源都在國內，並在國內擔任講座教授、台塑企業獨立董事，他不可能拋棄這些榮譽而潛逃國外，讓自己的榮譽受損。

前台建中心執行長許銘文稱，他沒有犯罪，也沒有財力逃亡，目前仍在待業，他被限制出境後就失去工作機會，斷了謀生活路，希望法院給他一條生路過活。

新北市議員、新北市議會國民黨團書記長周勝考也自認沒犯罪，他的人脈都在國內，沒有國外的親友，也沒有逃亡海外的能力與資源，且他26年來堅守服務崗位，議會全勤出席，絕對不會棄議員職務於不顧而逃亡，且他妻子、兒孫都在台灣，母親也交代他照顧姊姊和弟妹，他強調絕對不會違背母親和法律。

另3位被告，遠雄建設前副總經理許自強、營建署前主任秘書洪嘉宏，以及已轉為污點證人的洪嘉宏的白手套黃慶銘，也各自陳述沒有必要限制出境，且絕對不會逃亡的決心。

北院合議庭審理後認為，全案尚在審理中，8人都涉重罪嫌疑重大，有羈押的原因，但沒有羈押必要，趙藤雄、周勝考、洪嘉宏先前已各以5億5000萬、4000萬元、500萬元交保，但仍有逃亡動機，為確保後續審理與執行，衡量比例原則後，裁定8人皆繼續限制出境、出海8個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大巨蛋毀了天際線！國父紀念館用綠樹及新池搶救視覺
2019-11-25 21:29

大巨蛋毀了天際線！國父紀念館用綠樹及新池搶救視覺
佣金灌水掏空遠雄人壽？趙藤雄請回、次子3000萬交保
2019-05-18 10:19

佣金灌水掏空遠雄人壽？趙藤雄請回、次子3000萬交保
正捷運大安站旁 瑞安信義矚目登場

正捷運大安站旁 瑞安信義矚目登場
遠雄趙藤雄妻子贈兩兒1.2億股票 判須繳5510萬贈與稅
2018-10-11 14:58

遠雄趙藤雄妻子贈兩兒1.2億股票 判須繳5510萬贈與稅
李述德大巨蛋案求刑10年 台塑化股東會改選提名獨董
2018-06-04 07:18

李述德大巨蛋案求刑10年 台塑化股東會改選提名獨董
年度最強甜蜜時刻 卡地亞為愛情獻上永恆見證

年度最強甜蜜時刻 卡地亞為愛情獻上永恆見證
重罰遠雄人壽 趙藤雄父子5年內不能碰金融業
2018-04-03 18:46

重罰遠雄人壽 趙藤雄父子5年內不能碰金融業
裝可憐「喊窮」 周勝考4千萬交保金、1小時湊齊
2017-11-02 11:32

裝可憐「喊窮」 周勝考4千萬交保金、1小時湊齊
社會今日熱門
2020-02-18 13:53

挫賽了！國軍裝甲運兵車疑沒綁好滑落

2020-02-18 07:50

檳榔攤遭搶 機智店員「我患武漢肺炎」 1分鐘嚇跑搶匪

2020-02-18 11:17

彰化藍色大橋驚魂記！行駛中大貨車車斗尾門大開 嚇壞鄰車

2020-02-18 17:03

桃園龜山坪頂工廠大火 濃煙衝天飄散化學臭味 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播