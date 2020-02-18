遠雄弊案》趙藤雄父子、李述德、周勝考 限制出境8個月

遠雄集團創辦人趙藤雄（見圖）本月19日起限制出境、出海8個月。（資料照）

2020-02-18 19:30:16

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理遠雄大巨蛋等弊案，目前仍在準備程序階段，因應限制出境新制上路，每次限境以8個月為限，北院合議庭評議後裁定，遠雄集團創辦人趙藤雄及次子遠雄人壽總經理趙信清、前財政部長李述德、台建中心前執行長許銘文、新北市議員周勝考等8名被告，本月19日起限制出境、出海8個月。

台北地檢署2018年10月31日起訴遠雄集團弊案，依違反貪污治罪條例圖利、證券交易法非常規交易等罪，起訴趙藤雄父子與李述德等31人。北院日前傳喚8名被限制出境的被告到庭調查。

請繼續往下閱讀...

趙藤雄說，他從未在國外工作或生活，英文也不是非常熟練，在台與妻同住，2小孩跟孫子也都在國內，且他最近身體非常不好，隨時需就醫，且他是國內最大建築公司創辦人，有充分勇氣和意願配合司法爭取清白。

趙信清堅稱他沒有犯罪，涉重罪不能和有逃亡之虞混為一談，留學經驗也不能成為限制出境的合理事由。

前財政部長李述德說他沒有逃亡意圖，他的工作和經濟來源都在國內，並在國內擔任講座教授、台塑企業獨立董事，他不可能拋棄這些榮譽而潛逃國外，讓自己的榮譽受損。

前台建中心執行長許銘文稱，他沒有犯罪，也沒有財力逃亡，目前仍在待業，他被限制出境後就失去工作機會，斷了謀生活路，希望法院給他一條生路過活。

新北市議員、新北市議會國民黨團書記長周勝考也自認沒犯罪，他的人脈都在國內，沒有國外的親友，也沒有逃亡海外的能力與資源，且他26年來堅守服務崗位，議會全勤出席，絕對不會棄議員職務於不顧而逃亡，且他妻子、兒孫都在台灣，母親也交代他照顧姊姊和弟妹，他強調絕對不會違背母親和法律。

另3位被告，遠雄建設前副總經理許自強、營建署前主任秘書洪嘉宏，以及已轉為污點證人的洪嘉宏的白手套黃慶銘，也各自陳述沒有必要限制出境，且絕對不會逃亡的決心。

北院合議庭審理後認為，全案尚在審理中，8人都涉重罪嫌疑重大，有羈押的原因，但沒有羈押必要，趙藤雄、周勝考、洪嘉宏先前已各以5億5000萬、4000萬元、500萬元交保，但仍有逃亡動機，為確保後續審理與執行，衡量比例原則後，裁定8人皆繼續限制出境、出海8個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法