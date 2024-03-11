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法鬥突跳上踏墊被騎士載到派出所 狗食沒吃完不肯跟飼主走

警方在臉書上PO文幫「Peter」尋找飼主。（翻攝自臉書）

警方在臉書上PO文幫「Peter」尋找飼主。（翻攝自臉書）

2024/03/11 13:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名李姓騎士昨日下午5時許，在堵南街停等紅燈時，突然一隻法國鬥牛犬直接跳上自己的腳踏墊上，只好載著牠到百福派出所尋找飼主。警員發現該犬身體乾淨，且配有項圈研判有人飼養，便拍照上傳地方臉書社團，並帶往動物醫院掃瞄晶片。所幸陳姓飼主看到臉書PO文後，趕緊跑到派出所接回愛犬。

基隆市警三分局百福派出所警員賴靖茂昨日下午5時許，接獲李姓騎士報案指出，自己在堵南街停等紅燈時，突然一隻小小的法鬥跳上腳踏墊，不願離去，只好送到派出所，請警方協助。

賴員見狀後，認為該犬身上有項圈，且有人打理照料，應該不是流浪狗，隨即先將犬隻安置在派出所內，拍照後上傳臉書社團，並連繫附近的寵物醫院，準備帶去掃瞄晶片。

派出所的巡佐路鴻裕見狗狗非常可愛，便自行掏腰包購買狗食，讓走失的法鬥飽餐一頓，沒想到隔沒多久，其主人憑藉臉書上的資訊，打電話到派出所內詢問愛犬「Peter」是否仍在所內。

員警隨即對著犬隻大喊「Peter」，該隻法鬥立刻回頭，馬上有反應，跟陳姓飼主反覆確認其毛色等資訊後，請她到派出所來領回犬隻。

陳姓婦人向員警表示，當時在屋內打掃，想說讓狗在門前散步一下，因此未關大門，沒想到隔沒多久「Peter」就不知去向，還好看見警方在臉書上貼文，便趕緊前來尋回愛犬，並由衷感謝警方的熱心安置。

但「Peter」因為狗食還沒吃完，不願跟隨主人離去，呆萌的模樣，讓在場人員捧腹大笑，飼主也哭笑不得。

警方呼籲市民朋友，飼養寵物務必負起照顧責任，為毛小孩植入晶片辦理寵物登記，外出或忙碌時更應以牽繩或鍊圈加以約束，謹慎看管，避免不慎走失發生意外。

巡佐路鴻裕自掏腰包請「Peter」吃飯，吃到牠不願跟著飼主返家。（記者吳昇儒翻攝）

巡佐路鴻裕自掏腰包請「Peter」吃飯，吃到牠不願跟著飼主返家。（記者吳昇儒翻攝）

法鬥「Peter」受到派出所員警熱烈歡迎。（記者吳昇儒翻攝）

法鬥「Peter」受到派出所員警熱烈歡迎。（記者吳昇儒翻攝）

陳姓婦人將法鬥「Peter」接回家。（記者吳昇儒翻攝）

陳姓婦人將法鬥「Peter」接回家。（記者吳昇儒翻攝）

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