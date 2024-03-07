帶我回家！ 法鬥貪玩迷路「跳上警車」求救萌翻

桃園中壢法鬥貪玩迷路「跳上警車」求救萌翻。（記者李容萍翻攝）

2024/03/07 17:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區有一隻法鬥犬，在龍興國中前沿街亂竄險被車撞，往來車輛眾多險象環生，民眾發現希望警方前來協助，中壢警分局龍興派出所獲報後，立即派遣正在巡邏的員警方玉涵、陳繹中火速趕往現場，準備將法鬥帶到動物醫院查詢晶片資料，沒想到法鬥竟撒嬌似的主動跳上警車，員警最後順利與飼主取得聯繫，讓貪玩法鬥回到溫暖的家。

龍興派出所所長黃冠貿今日表示，這隻法鬥犬不僅長相可愛，且親人不怕生，員警見牠身上毛髮乾淨還戴有紅色項圈，認為法鬥犬一定是有人細心飼養，只是不知道怎麼的跑出來了。

請繼續往下閱讀...

好在飼主有幫牠植入晶片，正準備帶往附近的動物醫院，沒想到神態自若的法鬥，這時竟主動跳上警車，還使出賣萌撒嬌功，逗的員警哭笑不得，掃描後發現原來可愛的法鬥有一個可愛的名字「炯炯」，警方也順利依照晶片內的資訊，與年約50多歲的鄭姓女飼主取得聯繫。

鄭姓婦人慌張趕到派出所，「炯炯」一見主人興奮的直搖尾巴，鄭婦非常激動抱著愛犬，頻向警方道謝，她表示自己今天早上急忙趕著出門上班，未發現院子的門沒有關緊，導致「炯炯」趁家人不注意，自行將門撞開跑出來玩，幸好遇到暖心的民眾及警方，才讓愛犬能平安返家，結束這場貪玩驚魂記。

中壢警分局分局長唐嘉仁表示，警方持續強化為民服務，也明白寵物不只是寵物，對飼主來說就如同家人一般的「毛小孩」，若家中有飼養寵物，建議一定要植入晶片辦理登記，若不慎走失時，才可透過晶片資料，迅速將寵物送回飼主的懷抱。另外也提醒飼主一定要注意「毛小孩」相關安全措施失，關緊獸籠、出入公共場所繫牽繩，以免造成交通事故或其他憾事發生。

桃園中壢法鬥貪玩迷路「跳上警車」求救萌翻。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢法鬥貪玩迷路「跳上警車」求救萌翻。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法