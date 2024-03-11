為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

趴引擎蓋車駛百公尺 「引擎蓋哥」與女友互指藏毒全送辦

路口監視器拍下引擎蓋哥與女友荒腔走板的行為。（記者徐聖倫翻攝）

路口監視器拍下引擎蓋哥與女友荒腔走板的行為。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/11 13:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水街頭昨出現1名男子趴在1輛行進的汽車引擎蓋上，路人紛紛投以異樣目光，巡邏員警經過見狀趕緊上前攔阻，而「引擎蓋哥」見警到來立刻指著車上女駕駛大叫「她有毒品」。警方細察發現，原來2人身上都有藏毒，且這對男女是在吵架中的情侶，才會在大街上演這種荒腔走板的戲碼。

據了解，「引擎蓋哥」為29歲向姓男子，他與女駕駛36歲杜姓女子為情侶關係，近日因為向男懷疑杜女出軌，於是兩人吵得不可開交。

昨中午12時許，兩人在淡水區北新路正德國中前吵了起來，杜女負氣上車就要開走，向男為阻止女友，竟趴在引擎蓋上耍賴，杜女也不管他，催了油門就開始行駛，持續開了百餘公尺，在大馬路上極度顯眼。

巡邏員警經過見狀將2人攔下，接著向男就指稱女友藏毒，杜女也同樣反指男友藏毒，警方於是在汽車上搜出4包安非他命26.5公克、2小包大麻3公克，以及1包K他命9.6公克；另向男身上也被搜出沾有安毒殘渣的電子秤。

雙方於警詢時不斷稱毒品都是對方的，情侶間絲毫不退讓，警詢後依毒品罪嫌，將2人移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方搜出安毒。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出安毒。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出大麻。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出大麻。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
舉止怪異！男暗夜違規行駛騎樓 鷹眼警起獲30多包毒品
2024/03/10 22:10

舉止怪異！男暗夜違規行駛騎樓 鷹眼警起獲30多包毒品
BMW男持毒心虛見巡邏警車闖紅燈露餡 被搜出毒品擴大溯源
2024/03/10 14:58

BMW男持毒心虛見巡邏警車闖紅燈露餡 被搜出毒品擴大溯源

南科親子宅首選「遠雄東御苑」
眼神閃爍還散發K味露餡 警攔車搜出咖啡包
2024/03/09 14:31

眼神閃爍還散發K味露餡 警攔車搜出咖啡包
白目！毒蟲假釋為躲避尿檢 竟在北檢行賄當場法辦
2024/03/09 08:01

白目！毒蟲假釋為躲避尿檢 竟在北檢行賄當場法辦

存股好貴！不如改存高利又便宜的債券基金
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播