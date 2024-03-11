趴引擎蓋車駛百公尺 「引擎蓋哥」與女友互指藏毒全送辦

路口監視器拍下引擎蓋哥與女友荒腔走板的行為。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/11 13:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市淡水街頭昨出現1名男子趴在1輛行進的汽車引擎蓋上，路人紛紛投以異樣目光，巡邏員警經過見狀趕緊上前攔阻，而「引擎蓋哥」見警到來立刻指著車上女駕駛大叫「她有毒品」。警方細察發現，原來2人身上都有藏毒，且這對男女是在吵架中的情侶，才會在大街上演這種荒腔走板的戲碼。

據了解，「引擎蓋哥」為29歲向姓男子，他與女駕駛36歲杜姓女子為情侶關係，近日因為向男懷疑杜女出軌，於是兩人吵得不可開交。

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昨中午12時許，兩人在淡水區北新路正德國中前吵了起來，杜女負氣上車就要開走，向男為阻止女友，竟趴在引擎蓋上耍賴，杜女也不管他，催了油門就開始行駛，持續開了百餘公尺，在大馬路上極度顯眼。

巡邏員警經過見狀將2人攔下，接著向男就指稱女友藏毒，杜女也同樣反指男友藏毒，警方於是在汽車上搜出4包安非他命26.5公克、2小包大麻3公克，以及1包K他命9.6公克；另向男身上也被搜出沾有安毒殘渣的電子秤。

雙方於警詢時不斷稱毒品都是對方的，情侶間絲毫不退讓，警詢後依毒品罪嫌，將2人移送法辦。

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警方搜出安毒。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出大麻。（記者徐聖倫翻攝）

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